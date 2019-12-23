Нюшу раскритиковали в Сети за необычное имя дочери

Москва, 23 декабря. Российская певица Нюша впервые раскрыла имя своей годовалой дочери. Звезда снялась вместе с ребенком для журнала.

Певица и ее супруг, генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорь Сивов, решили назвать свою дочь Симбой. Причины такого необычного выбора звезда раскрыла в интервью журналу HELLO! Кроме того, Нюша рассказала, как выйти из послеродовой депрессии и найти баланс между семьей и работой.

Поклонники звезды не оценили странное имя для дочери. Некоторые даже пожалели ребенка, которому досталось такое имя.

«Бедный ребенок, вы о ней подумали? Как она будет жить вот с таким — Симба Игоревна Сивова! Ее в школе просто затравят», ― возмутились пользователи.

«А что, мама Нюша, дочка Симба, осталось только родить Тумбу, Пумбу и Юмбу», ― пошутили комментаторы.

Ранее Нюша рассказала неприятные стороны дебюта своей карьеры. В интервью артистка заявила о домогательствах продюсера, случившихся в юном возрасте. По словам певицы, продюсер заверил ее в том, что ему можно доверять. Мужчина не прикасался к ней, а просто смотрел, несмотря на то, что начинающей звезде было неприятно. Этот случай с ней произошел в 12-13-летнем возрасте, рассказала Нюша.