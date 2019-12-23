Совфед попросит Кабмин приостановить оптовую и розничную продажу снюса

Москва, 23 декабря. Совет Федерации в понедельник в ходе пленарного заседания собирается ратифицировать обращение к Кабмину России с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу снюса. Об этом сообщил журналистам председатель комитета по социальной политике Совфеда Валерий Рязанский.

Отмечается, что такое решение связано с обеспокоенностью родителей и учителей — власти получают большое количество обращений из-за распространения снюса. Так называется сосательный табак, который все больше набирает популярность среди подростков.

«Мы просим Кабмин не запретить, а приостановить оборот никотиносодержащих смесей до установления системы государственного регулирования. В 2015 году отношения между производством, оптовой и розничной реализацией с государством были отрегулированы отдельным законом — он касался продукции, связанной с табаком», — напомнил Рязанский.

Он указал на то, что тогда многие области не были затронуты. Так, закон не коснулся вейпов и снюсов, пишет «Экономика сегодня».

По его словам, родители и педагоги массово обращаются к властям с просьбой запретить популярный продукт.

Ранее врач-нарколог Вероника Готлиб заявила, что в жевательном табаке во много раз больше никотина, чем в обычной сигарете. По словам эксперта, подростковый организм может получить интоксикацию, сообщала Deita.ru.