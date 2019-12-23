Политический аналитик Армен Гаспарян заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» будет реализован в любом случае.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на представителя швейцарской Allseas сообщило, что компания вывела из Балтийского моря суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток — 2».

Причиной такого решения, как заявляется, послужили введенные в минувшую субботу санкции США против двух российский газопроводов. Пока в Allseas не комментируют ситуацию, как и не поясняют, насколько будет отложена реализация проекта.

По словам известного российского радиоведущего, политолога, писателя и публициста Армена Гаспаряна, «несмотря на решение Allseas, Российская Федерация будет и дальше спокойно достраивать «Северный поток — 2».

«Насколько я понимаю, в Allseas не сказали, что они целиком и полностью прекращают работу над проектом, скорее они взяли режим паузы для того, чтобы узнать подробности работы санкционного механизма. Даже судя по американской печати, там масса весьма расплывчатых формулировок, а большой бизнес не работает на таких схемах: все должно быть максимально и предельно понятно. С этой точки зрения они и взяли тайм-аут, но на реализации «Северного потока — 2» все это не скажется. Все прекрасно понимают, что это попытка США продавить свой СПГ (Сжиженный природный газ — Прим. ФАН). Но при этом такой газ получается в три раза дороже. Тут же речь идет не о политике как таковой, а о бизнесе», — сказал Гаспарян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Соответственно Германия, как и многие другие страны Европейского союза ставит во главу угла экономический потенциал от реализации проекта газопровода, а не сиюминутные политические решения, предлагаемые официальным Вашингтоном.

«Немцы платить столько не готовы, они задают совершенно справедливый вопрос: «Чего это ради?». Американцы на него не отвечают и понятно, что ну это будет просто очередная и незначительная оттяжка реализации «Северного потока — 2», хотя стратегически здесь ничего не поменяется, и все это прекрасно понимают. Ну затягивала строительство газопровода по мере возможности Дания, что-то там поляки зудели, хотя это их вообще не касается. Ну и какая разница то? Все равно он будет построен, это сугубо бизнес-вопрос, хотя его и пытаются все время перевести в сторону политики. Но ее там нет, там бизнес, а бизнес работает по другим правилам и к этому всему он отношения не имеет вообще, так что решение Allseas не повлияет на реализацию проекта», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Против реализации стратегического проекта активно выступают Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

В свою очередь Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва позиционирует «Северный поток — 2» исключительно как экономический проект. За строительство газопровода выступают Берлин, Вена и Осло.