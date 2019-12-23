Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Нарисованные Трамп и Зеленский «подрались» на Красной площади

37
0 Оставить комментарий

Нарисованные Трамп и Зеленский «подрались» на Красной площади

Вашингтон, 23 декабря. Американский журнал The Week представил новую карикатурную обложку, на которой традиционно появились ключевые персоны уходящего года. На рисунок поместили президента РФ Владимира Путина, а также дерущихся лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Автор карикатуры изобразил президента Соединенных Штатов в новогодней шапке. Нарисованные Трамп и Зеленский пытаются вырвать друг у друга снаряд. Карикатура намекает на решение Вашингтона не оказывать военную помощь Киеву в 2020 году.

Нарисованные Трамп и Зеленский «подрались» на Красной площади

Владимир Путин предстал на обложке The Week в образе Санта-Клауса, летящего в санях с оленями. Также на карикатуре появились спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, ставшая инициатором процедуры импичмента Трампа, бывший вице-президент США Джозеф Байден, которого считают наиболее вероятным соперником нынешнего американского лидера на предстоящих выборах, и размахивающий британским флажком Борис Джонсон, занявший в 2019 году пост премьер-министра Великобритании, передает «Царьград».

Кроме того, на обложке нашлось место для 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг, которую журнал Time назвал человеком года. Также карикатурист изобразил председателя КНР Си Цзиньпина, берущего автограф у известного американского баскетболиста Леброна Джеймса. Печатная версия The Week поступит в продажу 27 декабря, пишет «Утро.ру».

Источник: The Week
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров