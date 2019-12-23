Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с Путиным

Бердин, 23 декабря. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам генсекретаря Североатлантического альянса, в рамках возможной встречи с главой российского государства будут обсуждены трудности в отношениях НАТО и Москвы. Соответствующее заявление сделал Йенс Столтенберг в интервью агентству DPA.

«Если будут подходящими рамочные условия, то я встретился бы с президентом Путиным», — отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что важно разговаривать во времена, когда есть сложности в отношениях.

Ранее в интервью телеканалу CNN заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не считает Москву врагом или противником и пытается улучшить отношения с Россией. По его словам, блок не делит мир на друзей и противников и всегда пытается улучшить отношения. Россия не является тем же, чем во время холодной войны был Советский Союз, считает генсекретарь Североатлантического альянса.

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу указал на ухудшение ситуации в сфере международной безопасности. Как заметил Шойгу, НАТО не минимизирует существующие угрозы. По его словам, США выходят из все большего числа соглашений, в связи с чем пространство безопасности становится меньше.