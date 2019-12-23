Звезды шоу-бизнеса отреагировали на слухи о назначении Волочковой на пост губернатора

Москва, 23 декабря. В Сети обсуждают слух о якобы назначении бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой на пост губернатора Орловской области. О своем отношении к этой новости высказались и звезды шоу-бизнеса.

Слухи о возможном переезде балерины в российскую провинцию усилились на фоне обнаруженного объявления о продаже ее особняка. Многие известные люди позитивно отнеслись к идее назначения Волочковой на пост губернатора. Так, певица Татьяна Буланова напомнила, что подобные случаи в истории уже были.

«Если она знает, что может, если она готова, почему нет? Шварценеггер был губернатором Калифорнии. Никто не умер, все прекрасно», — заявила артистка.

Другая певица Жасмин отметила личные качества Волочковой, которые могли бы ей пригодиться в губернаторском кресле.

«Она умная, мудрая женщина. Если она сделает балетные школы и бани — это уже плюс», — считает Жасмин.

Однако нашлись и те, кто ничего хорошего в этой идее не нашли.

«Вы знаете, балерина должна танцевать, если это правда, то шок», — сказал продюсер Иосиф Пригожин.

Как позже выяснилось, никто предложение стать главой Орловской области Волочковой не делал. В самом регионе новость опровергают. Балерина же назвала эти слухи бредовыми. Ненастоящим оказалось и объявление о продаже дома – неизвестные просто скопировали фото жилища из Instagram знаменитости.