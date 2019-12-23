Осужденная за связи с ИГ Караулова рассказала, как живет после тюрьмы

Москва, 23 декабря. Освобожденная из колонии и отсидевшая за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство»1 бывшая студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова рассказала о жизни после тюрьмы.

Осужденная за связи с ИГ1 Караулова рассказала, как живет после тюрьмы. По ее словам, она не смогла полностью вернуться к обыденной жизни. Караулова уточнила, что из-за резонанса вокруг уголовного дела ей сложно знакомиться с новыми людьми.

Как пишет RT, девушка не понимает, как могла последовать за террористами. Как уточнила бывшая студентка, после условно-досрочного освобождения она ходит в православную церковь, учит корейский язык и мечтает стать правозащитником.

Караулова уточнила, что во время отбывания наказания начала заочно учиться на юридическом факультете. Сейчас она получает образование еще и в области менеджмента.

«Пытаюсь заниматься правозащитной деятельностью — помогаю людям в Центре содействия международной защите. Хочется более активно заниматься волонтерской работой, но пока не хватает времени», — рассказала она.

Караулова призналась, что хотела бы быть адвокатом. Ранее она рассказала, как к ней относились в колонии.

«Когда я ехала в колонию, то была настроена на озлобленных, агрессивных женщин», — призналась Варвара.

Однако ее опасения не оправдались, хотя в целом условия жизни в колонии Караулова считает суровыми. Караулова отметила, что к ней относились достаточно хорошо.

«Но люди везде разные, есть хорошие искренние люди, с которыми мы хорошо близко общались», — отметила Караулова.

Девушка вышла из ИК условно-досрочно, на момент освобождения ей оставалось пробыть в колонии 1 год и 10 месяцев.

Напомним, Караулова сменила имя и стала Александрой Ивановой. Ее арестовали в октябре 2015 года за попытку примкнуть к террористам ИГИЛ1. На тот момент девушка училась на втором курсе МГУ. Она втайне от родителей уехала в Стамбул. Там ее задержали вместе с группой россиян, которые, предположительно, пытались попасть в Сирию. В декабре 2016 года суд приговорил девушку к 4,5 годам лишения свободы в колонии.

1 Организация запрещена на территории РФ.