Москва, 23 декабря. Французское издание AgoraVox назвало три главных козыря России, которые сделают страну «первой экономической державой континента».

Автор статьи отметил, что экономические и политические санкции Запада направлены на обвал российской экономики. Западные СМИ преподносят недостоверную информацию о России, очерняя страну.

«Поэтому готовьтесь к шоку, если ваше мнение о России основывается исключительно на репортажах крупнейших западных СМИ и мнении телевизионных экспертов, у которых есть неприятная привычка всегда ошибаться», ― пишет издание.

Журналист заявил, что у России есть три козыря, которые значительно улучшают положение Москвы относительно западных стран. Во-первых, РФ имеет накопленные резервные фонды в размере 541 млдр долларов, хотя на доллары приходится небольшая часть.

Во-вторых, у России профицитный бюджет. В-третьих, госдолг РФ составляет всего 15% ВВП, что крайне мало и не отягощает бюджет выплатами.

Издание называет санкции Запада против России «полным провалом советников президента США и конгресса». Автор статьи напомнил, что экс-президент США Барак Обама голословно утверждал, что якобы санкции «поставят российскую экономику на колени», а Россия — экономический карлик без будущего, который окажется в дипломатической изоляции, пишет «Царьград».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что Россия не пострадает от санкций США по отношению к «Северному потоку – 2». Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков согласился с главой российской дипломатии и предложил несколько сценариев по выходу из сложившейся ситуации. В комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей Юшков назвал два плана действий.