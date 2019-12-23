Названы любимые передачи россиян на телевидении

Москва, 23 декабря. Ток-шоу «Прямой эфир с Андреем Малаховым», «Мужское и женское» и «Поле чудес» большинство граждан РФ назвали своими самыми любимыми передачами на телевидении. Об этом свидетельствуют результаты исследования Mediascope «Медиапотребление в регионах России».

Так, передачу, которую ведет журналист Андрей Малахов, своей любимой назвали 8,6% респондентов, «Мужское и женское» — 6,3%, «Поле чудес» — 4,7%​​​. Кроме того, в десятку вошли «Новости» — 4,5% участников опроса, «Спорт» — 3,9%, «Comedy Club/Comedy Women — 3,7%, «Вечер с Владимиром Соловьевым» — 3,1%, «60 минут» — 3%, «ДНК» — 2,7%, а также КВН — 2,6%.

Отмечается, что у большинства россиян есть любимая телевизионная передача или ток-шоу. Так, чаще всего граждане смотрят новостные сюжеты или развлекательные шоу, сообщает РИА Новости.

Социологическое исследование проводилось путем телефонного опроса CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), в среднем интервью длилось до 15 минут.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», Андрей Малахов, Владимир Познер и Владимир Соловьев вошли в топ-3 самых узнаваемых журналистов среди россиян. Однако наибольший уровень доверия отечественная аудитория выказывает именно Познеру.