Кот Мостик и баклан Варфоломей проконтролируют запуск поездов через Крымский мост

В 50 странах мира следят за жизнью рыжего кота-блогера, который поселился в строительной бытовке на берегу Керченского пролива в самом начале строительства Крымского моста. Его зовут Мостик.

Федеральное агентство новостей познакомилось с единственным в мире котом-мостостроителем, который обитает на стройке вместе со своей «бригадой», входящей в состав «Котмостнадзора». Это баклан Варфоломей, дельфин Максим, лиса Лиза, пес Цыган, ящерица Оксана и чайка Валера.

Выселять кота Мостика не планируют до тех пор, пока он не проконтролирует движение поездов. По всей вероятности, именно Мостик будет встречать первый поезд, который поедет из Санкт-Петербурга в Крым уже сегодня, 23 декабря. Он пообещал, что будет следить за движением поездов с острова.

У Мостика отличный аппетит. Вместе с чайкой Валерой, например, он любит разделять рыбную трапезу.

«Фигура у кота должна быть такая, чтобы шпалу по ширине заслоняла. Если у вашего не так, срочно кормить!» – советует кот в своем блоге.

Как сообщает Мостик на своей странице в Facebook, он пробежал все 19 км моста и проверил каждую шпалу.

«Госкомиссия подтвердила: ж/д часть готова к работе. Мой мост – лучший! Хвост даю!», – заявил Мостик.

Крымские художники подготовили подарок для всех пассажиров – нарисовали на опоре моста строителя Михалыча с котом Мостиком на руках. Кот картиной остался доволен, но в качестве замечания написал в своем блоге, что пес Цыган получился у художников лучше, чем он сам.

Как заявил начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Кайрат Турсунбеков, завершение Крымского моста стало подарком к Новому году. И у кота Мостика будет возможность отправиться куда-нибудь на новогодние каникулы вместе со своими друзьями.