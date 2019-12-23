Кот Мостик проинспектировал железнодорожную часть Крымского моста

Москва, 23 декабря. Кот по кличке Мостик — талисман Керченского моста — пробудет на объекте в течение нескольких месяцев после его открытия.

В настоящее время Мостик уже начинает получать заманчивые предложения о возможном трудоустройстве после открытия железнодорожной части Крымского моста. Об этом пишет инфоцентр «Крымский мост». Однако, как отмечается в сообщении, работа на объекте еще не завершена, поэтому кот конкретные предложения не принимал.

Мостик самым первым пробежал по новым рельсам и проверил железную дорогу. Соответствующие кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ. На записи можно увидеть, как кот с важным видом гуляет по железнодорожным путям и осматривает уложенные рельсы. Об этом пишет «Газета.Ru».

Напомним, в прошлом году он также проинспектировал мост через Керченский пролив перед тем, как по нему запустили автомобильное движение.

«Выходные? Не, не слышал! Сейчас на стройке только про открытие слышно», — написано в аккаунте Instagram кота Мостика.

Западные СМИ в прошлом году заявили, что кот Мостик, пробежавший по Крымскому мосту накануне его открытия, помог снять политическое напряжение вокруг объекта. По мнению американской газеты New York Post, «помог снять напряжение с политически озабоченного проекта».

Как напоминает телеканал «360», железнодорожную часть Крымского моста 23 декабря откроет российский президент Владимир Путин, а первый поезд проедет по путям 25 декабря.