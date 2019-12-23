Эксперты назвали автомобили, которые почти не теряют в цене

Москва, 23 декабря. Эксперты составили рейтинг автомобилей, которые меньше всего теряют в цене. Данные представили специалисты проекта «Правильная цена» и аналитического агентства «Автостат Инфо».

При составлении рейтинга эксперты проанализировали стоимость 87 автомобилей массового сегмента и 75 премиальных моделей. Специалисты ориентировались на стоимость машин 2016 года выпуска, поскольку три года — первый значительный период для перепродажи авто.

Лидером рейтинга в массовом сегменте стал Hyundai Solaris — за него можно получить около 90% от первоначальной стоимости. Кроме того, в топ-5 вошли Kia Soul (88,4%), Mazda CX-5 (87,3%), Kia Rio (87,2%), и Hyundai Creta (86%).

Автомобили премиального сегмента обычно теряют в цене больше, чем бюджетные модели. В данной категории первое место занял хетчбэк Volvo V40 Cross Country — при перепродаже за него можно получить 88% от первоначальной стоимости. Также в первую пятерку вошли Audi Q7 (83,4%), Lexus RX (81,4%), купе Audi TT (81,4%) и Volvo S60 Cross Country (79,7%), пишут «Известия».

Аутсайдерами в массовом сегменте стали марки Datsun (сохраняет 66,3% от первоначальной цены через три года), Citroen (64,5%), УАЗ (64%), Peugeot (59,4%) и DS (54,2%). Среди автомобилей премиальной категории больше всего в стоимости теряют марки BMW (65,3%), Infiniti (64,5%), Cadillac (63,5%), Jaguar (52,8%) и Hyundai (44,2%). Последняя три года назад продавала премиальные машины Equus и Genesis под собственной маркой, однако затем их вынесли в отдельный суббренд Genesis.

Ранее дилеры предупредили россиян о подорожании автомобилей в 2020 году. Ожидается, что стоимость машин среднего ценового сегмента повысится на 35 — 100 тысяч рублей.