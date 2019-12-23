Москва, 23 декабря. Директора ФСИН Александра Калашникова попросили о смягчении режима для заключенных в местах лишения свободы в новогоднюю ночь. Как стало известно Федеральному агентству новостей, соответствующее обращение направил в адрес директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова депутат Госдумы Иван Сухарев.

Депутат попросил ФСИН поставить в тюрьмах елки и не выключать телевизор в Новый год. Парламентарий обратил внимание на то, что даже в период новогодних праздников послаблений со стороны руководства СИЗО, как правило, не бывает: магазин работает по обычному графику, телевизор, единственное «окно на свободу» — работает строго до отбоя, новогодние украшения снимают сразу после боя курантов.

«В местах лишения свободы Новый год является особым праздником, — отметил Иван Сухарев. — Заключенные относятся к нему с трепетом, а ночь с 31 декабря по 1 января проходит как и в любой российской семье: на сентиментальной волне с воспоминаниями о прошлом и грезах о будущем и, конечно, поздравлениями».

В депутатском обращении (есть в распоряжении редакции) Сухарев призвал руководство ФСИН расширить перечень праздничных украшений в российских тюрьмах и включить в них новогодние елки, а также не убирать декор до окончания праздников, до 8 января.

«Также прошу рассмотреть возможность увеличения длительности работы продовольственных магазинов и просмотра телевизора в ночь на 1 января после отбоя», — говорится в тексте обращения.

По словам Сухарева, он составил этот запрос после посещения женского СИЗО в Печатниках и общения с заключенными.

Ранее сообщалось, что в канун Нового года российские родители готовы потратить на подарки для своих детей в среднем 1,6 тысячи рублей. Это на треть больше, чем в прошлом году, сообщает президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

Как говорит Цицулина, это на 33% больше, чем прошлогодние показатели, тогда средняя сумма оставила 1,2 тысячи рублей. В данную сумму входит подарок без учета сладостей, подчеркивает президент АИДТ.

Как пишет «Газета.ru», самыми популярными подарками на 2020 год для детей станут квадрокоптеры, роботы и фигурки супергероев для мальчиков и коллекционные куклы и персонажи из мультиков для девочек. Также в списке популярных подарков детская электроника, уличные игрушки, настольные игры, а также историческое и фантастическое оружие. Подчеркивается, что, как и всегда, вне конкуренции наборы сладостей — на них граждане России в среднем тратят 650 рублей, приводят данные в «Платформе ОФД». Как писала газета «Известия», каждая третья женщина в РФ получала авторские подарки.