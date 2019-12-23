Георгий Мурадов назвал выгоды железнодорожного движения по Крымскому мосту

Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по новой железной дороге 25 декабря, но официально железнодорожное сообщение через Крымский мост открывается в понедельник, 23 декабря. Транспортное воссоединение Крыма с Россией Федеральному агентству новостей прокомментировал Георгий Мурадов, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, зампредседателя Совета министров.

«Открытие железнодорожной части Крымского моста для крымчан — долгожданное и знаменательное событие, — говорит Георгий Мурадов. — «Дорога жизни», которая на века свяжет полуостров с остальной частью России, завершена. Вложенные в строительство средства будут работать не только на крымчан, но и на всю страну, и это не декларации, а конкретные факты».

Путь через Крымский мост станет самым экономичным и стабильным маршрутом перевозки миллионов отдыхающих, считает Мурадов, а их поток после открытия железной дороги на полуостров будет расти еще более быстрыми темпами. Напомним, в этом году крымские власти заявляют о 6,87 млн туристов, посетивших Крым. «Это важный фактор развития туризма и отдыха для всей России», — считает постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ.

Также Крымский мост позволит быстрее доставлять товары для крымчан и отдыхающих, объясняет Мурадов. «Если владельцы торговых сетей, которые смогут получать товары по более низким тарифам, будут вести себя в интересах граждан, то многие товары в Крыму станут дешевле», — уверен собеседник агентства.

Новый импульс к развитию с открытием железнодорожной части Крымского моста получат российские порты Крыма, надеется Георгий Мурадов. Доставка больших объемов грузов в порты и из них станет быстрее и экономичнее. Кроме того, новый мост облегчит работу крымских предприятий, которые смогут отправлять свою продукцию по России в больших объемах, а также дешевле и стабильнее, прогнозирует Мурадов.

«Что касается международного значения моста, то наши партнеры по Евразийскому союзу смогут использовать логистические возможности Крыма — и как южных ворот России, и как всего Евразийского союза, — говорит он. — На полуостров через мост смогут доставлять грузы из кавказских республик, Белоруссии, Центральной Азии, а в перспективе — когда Украина придет в чувство — мост станет важной частью черноморского транспортного кольца, создание которого запланировано странами организации Черноморского экономического сотрудничества».

Россия вновь продемонстрировала, как умеет справляться с масштабными инфраструктурными объектами, заявляет Мурадов. Значение ввода в строй еще одной российской «стройка века», по его мнению, подчеркнет присутствие на ней президента России Владимира Путина.

Еще в 2015 году экскурсоводы в Керчи показывали туристам в сторону пролив и сообщали, что Россия решила построить здесь мост, а уже в мае 2018 года по Крымскому мосту проехали первые автомобили. Первые рельсы будущего железнодорожного полотна уложили в июле 2018 года, в июне 2019 года две бригады — с крымского берега и с кубанского — сомкнули рельсы первого пути.

Первый поезд отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря. «Таврия» под номером 7 пересечет Крымский мост ночью 25 декабря и завершит маршрут в городе-герое Севастополе. «Это особенно важно в год 75-летия нашей Победы в Великой Отечественной войне, — говорит Георгий Мурадов о возрожденном маршруте железнодорожной «семерки». — Думаю, будет немало желающих, которые захотят в знаменательные для страны дни посетить и Москву, и Петербург, и другие города России. Новый мост — это стимул для крымчан путешествовать по стране. Это дешевле, это открывает возможности ездить по всей стране и небольшим ее городам, потому что наше железнодорожное сообщение охватывает всю территорию России».

Время в пути от Санкт-Петербурга до Севастополя составит 43 часа 25 минут. На первом поезде в путь отправятся и корреспонденты Федерального агентства новостей. Следите за нашим путешествием.