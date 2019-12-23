Диетолог рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

Москва, 23 декабря. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что минеральная вода не всегда и далеко не всем приносит пользу. Специалист напомнила, что ее можно символически разделить на столовую и лечебную.

Как отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина, крайне осторожно необходимо употреблять лечебную минеральную воду. По словам эксперта, здоровому человеку такую воду вовсе не надо пить.

Так, при наличии язвы или гастрита нет необходимости употреблять кислотные минеральные воды, обратила внимание доктор, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) нанести вред может даже столовая вода из-за раздражения слизистой.

«Если имеются воспаления, ситуация ухудшится, поэтому при проблемах с пищеводом или желудком не стоит пить какую-либо воду, обогащенную углекислым газом», — указала эксперт.

Кроме того, она напомнила, что для того, чтобы возместить баланс жидкости в организме, необходимо каждые 30 минут делать несколько глотков.

Ранее стало известно, что в уходящем году россияне чаще всего приобретали безалкогольные напитки, пиво и воду. Так, первые три строчке в рейтинге занимают соответственно безалкогольные напитки, пиво и вода, в том числе минеральная, сообщала «Газета.Ru».