Австралийский медик назвала «золотые правила» оздоровления кишечника

Москва, 23 декабря. Состояние кишечника напрямую связано с психическим здоровьем, состоянием кожи, пищеварением и иммунной системой человека. Об этом рассказала австралийский эксперт, работающий с пробиотиками, Карла Оутс.

По ее словам, проблемы с кишечником, которые продолжаются на протяжении достаточно длительного времени, могут привести к серьезным заболеваниям всего организма. Карла Оутс назвала три «золотых правила», соблюдение которых поможет человеку добиться оздоровления кишечника. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Так, как отмечает эксперт, чтобы кишечник был здоров, надо отказаться от употребления продуктов глубокой обработки и рафинированного сахара. Кроме того, важно спать около восьми часов в сутки. Если организм лишен полноценного сна, то в кишечнике начинаются накапливаться токсины. Следствием этого являются усталость, заторможенность мышления, проблемы с памятью и воспаление, подчеркивает Карла Оутс.

Она обратила внимание на то, что лучше употреблять ферментированную пищу, которая повышает в кишечнике уровень пробиотиков, стимулирующих иммунитет. Австралийский эксперт также рекомендовала добавить в свой рацион квашеную капусту и кимчи.

Напомним, ранее немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг рассказал, что простой и рафинированный сахар может нанести серьезный вред слизистой оболочке кишечника. По его словам, стоит ограничить употребление выпечки, шоколада и мармелада. Он обратил внимание на то, что вредны для кишечника плохие жиры, которые содержаться в маргарине и майонезе. Бананы, рыба, фруктовое пюре, вареный картофель и квашеная капуста, наоборот, защищают слизистую оболочку кишечника.

Врачи-диетологи объяснили, что употребление груш также хорошо влияет на работу кишечника. Фрукт помогает уменьшить риск развития ожирения и сахарного диабета.

Как отмечает «Газета.Ru», британские диетологи назвали семь простых правил оздоровления кишечника, подробно рассказав, что следует есть и пить.