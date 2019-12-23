Нидерланды обозначили свою позицию по отношению к России

Гаага, 23 декабря. Власти Нидерландов не видят причин для того, чтобы менять отношение к России. Амстердам характеризует свою позицию как сочетание политики давления и избирательного сотрудничества. Об этом говорится в пояснительной записке главы внешнеполитического ведомства Стефана Блока, направленной в национальный парламент.

В документе отмечается, что в течении последних пяти лет отношения с Россией были непростыми.

Формат отношения, говорится в записке, складывается из двух элементов. С одной стороны, Нидерланды заявляют о необходимости продолжать оказывать давление на РФ.

«Мы не можем наивно относиться к нашей безопасности и должны отстаивать свои ценности», — подчеркнул Блок.

С другой стороны, страна стремится к сотрудничеству с «российскими партнерами».

«Наши страны имеют тесные экономические, социальные и культурные связи. Вот почему правительство считает важным поддерживать открытость каналов», — говорит Блок.

Кроме того, интересы обеих стран совпадают в борьбе с терроризмом, преступностью и распространением ядерного оружия. Отсутствие диалога между государствами может свести к нулю сотрудничество в этих сферах.

«Например, открытые каналы связи с РФ необходимы для предотвращения военных инцидентов и новой гонки вооружений», — заявил Блок.

Он подчеркнул, что взаимодействие и диалог должны происходить не только с правительством, но и с другими общественными группами. По его словам, там, где это возможно, правительство намерено поддерживать диалог между голландским и русским обществом.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Брюссель пытается разделить Европу на «настоящую» и остальную. Он подчеркнул, что Россия является частью европейского пространства.

«Подается так, будто есть Европа «настоящая» - это члены ЕС, а всем остальным странам континента надо еще заслужить «высокое звание европейцев», — добавил Лавров.

Кроме того, министр говорит о том, что в Европе пока не готовы на равноправие в диалоге с российскими представителями.

Отношения России и Евросоюза ухудшились на фоне украинского кризиса и воссоединения РФ с Крымом. Ряд западных стран обвинил Москву во вмешательстве в дела Киева и ввели санкции против страны. Российская Федерация неоднократно подчеркивала свою непричастность, называя обвинения Запада необоснованными.