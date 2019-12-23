Военнослужащий из США погиб в Афганистане

Кабул, 23 декабря. Американский военный погиб в ходе боевых действий в Афганистане. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей армии США.

Подробности гибели американского солдата и его имя пока не раскрываются, поскольку о смерти еще не сообщили родственникам. Ответственность за гибель военного США пока не взяла на себя ни одна группировка.

American Service Member Is Killed in Afghanistan https://t.co/VvYtNvW7EX — Thomas Gibbons-Neff (@Tmgneff) December 23, 2019

На данный момент в Афганистане находятся около 20 тысяч военнослужащих из других стран, большая часть из них — американцы. Всего в 2019 году в Афганистане погибли более десяти иностранных солдат.

В течение года военные США вели переговоры с боевиками движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) о выводе американских войск в обмен на гарантии безопасности со стороны талибов. Переговоры были прерваны после атаки боевиков на военную базу США.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров не планирует проводить отдельные переговоры с представителями талибов в ходе предстоящей в Москве встречи по Афганистану.

1 Организация запрещена на территории РФ.