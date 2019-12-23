Москва, 23 декабря. Роскачество в преддверии Нового года разработало рекомендации по выбору сладких подарков и, в том числе, советует покупать их в специализированных магазинах. Об этом говорится на сайте организации.

Эксперты Роскачества рассказали, где лучше покупать сладкие новогодние подарки. Как уточнили специалисты, при покупке сладких новогодних подарков лучше обратить внимание на крупные торговые сети и специализированные магазины, так как в большинстве случаев в них продаются подарки, собранные непосредственно на производстве. Это означает, что в коробку или пакет попадут сладости, произведенные примерно в одно время. Срок хранения у них будет почти одинаковый.

Эксперты подчеркнули, что подарок можно собрать собственноручно. Тогда человек не будет сомневаться в качестве его составляющих. Как уточнили эксперты, при выборе подарка нужно отдавать предпочтение продукции без красителей, консервантов.

Ранее Роспотребнадзор рассказал россиянам, как правильно выбрать сладкие подарки на Новый год. По словам экспертов, при покупке сладких сувениров и подарков предпочтение необходимо отдавать тем кондитерским наборам, в составе которых содержится минимальное количество консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что, к примеру, арахис является аллергеном, поэтому его использование в питании детей не рекомендуется.

Помимо этого, карамель не советуют также использовать для детского питания, как и кондитерскую продукцию, которая содержит алкогольный компонент более 0,5 % этанола.

Что касается конфет, то сотрудники ведомства советуют выбирать шоколадные, поскольку они содержит калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму добавки и витамины.

Роспотребнадзор также отметил, что в том случае, если внутри презента вместе с кондитерскими изделиями находится какая-то игрушка, она должна быть в специальной упаковке.