В МВД назвали количество вакантных должностей участковых полиции

Москва, 23 декабря. В Российской Федерации количество участковых уполномоченных полиции составляет 45 тысяч человек. Как отмечают в МВД, вакантными остаются еще более 5 тысяч должностей.

В МВД также подчеркивают, что организация несения службы участковыми уполномоченными полиции в жилом секторе находится в процессе постоянного совершенствования.

«Новые корректировки произведены и в нынешнем году. В том числе ведомственным приказом МВД РФ были детализированы функциональные задачи участковых уполномоченных, исключены избыточные и дублирующие обязанности. Помимо этого, был уточнен перечень лиц, подлежащих учету в органах внутренних дел, конкретизирован механизм организации профилактической работы», — сообщают в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе ведомства уточнили, что работу по обустройству опорных пунктов участковых МВД ведет совместно с региональными властями.