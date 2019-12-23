Симферополь, 23 декабря. Археологи обнаружили более одного миллиона артефактов во время строительства Крымского моста и подходов к нему. Об этом журналистам рассказали в информационном центре «Крымский мост».

Как уточнили специалисты, проект помог сохранить культурное наследие. Так, по данным ученых, площадь археологических раскопок, предваряющих строительство моста и подходов к нему, превысила 56 гектаров. Более миллиона артефактов обнаружили при строительстве Крымского моста.

Как объяснили специалисты, около 100 тысяч артефактов представляют научную ценность и поэтапно передаются музеям в Тамани и Керчи. Эксперты назвали самые уникальные из них. Ученые нашли во время строительства моста голову скульптуры древнегреческого божества предположительно пятого века до нашей эры. Был обнаружен скелет древнего кита, пролежавший в геологических слоях 10 миллионов лет.

Ранее сообщалось, что археологи нашли исторический вход в крымскую пещеру «Таврида», не исключено, что при раскопках будут обнаружены останки древнего человека. Об этом рассказал руководитель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель Крымского федерального университета имени В. И​​​. Вернадского Геннадий Самохин.

По его словам, учеными были проведены геофизические изыскания на поверхности. Археологи нашли исторический вход в пещеру «Таврида» в Крыму. После томографии склона стало известно, что миллион — полтора миллиона лет назад на этой территории находился исторический вход в пещеру. Самохин уточнил, что через вход в пещеру заходили звери, а также в ней мог жить человек. Вход будет изучен с помощью современных приборов. Следующим этапом станут работы по вскрытию входа в пещеру и его изучение, во время которого археологи могут найти останки животных и людей.

Археологические исследования на территории Крымского полуострова активно развернулись с 2014 года в связи с масштабными инфраструктурными проектами, а сложные подводные исследования стали возможны после воссоединения Крыма с Россией, рассказали ученые, проводящие археологические раскопки на территории полуострова.

Они рассказали, что пятилетняя активная работа историков в регионе привела к «сенсационным открытиям». Как уточнил директор Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ имени И. В. Вернадского Александр Айбабин, до вступления в состав России в Крыму существовало отделение института Востоковедения. При этом возврат полуострова в РФ и включение ведомства в Крымский федеральный университет «просто спасло институт».