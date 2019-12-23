Симферополь, 23 декабря. Археологи обнаружили более одного миллиона артефактов во время строительства Крымского моста и подходов к нему. Об этом журналистам рассказали в информационном центре «Крымский мост».
Как уточнили специалисты, проект помог сохранить культурное наследие. Так, по данным ученых, площадь археологических раскопок, предваряющих строительство моста и подходов к нему, превысила 56 гектаров. Более миллиона артефактов обнаружили при строительстве Крымского моста.
Как объяснили специалисты, около 100 тысяч артефактов представляют научную ценность и поэтапно передаются музеям в Тамани и Керчи. Эксперты назвали самые уникальные из них. Ученые нашли во время строительства моста голову скульптуры древнегреческого божества предположительно пятого века до нашей эры. Был обнаружен скелет древнего кита, пролежавший в геологических слоях 10 миллионов лет.
Ранее сообщалось, что археологи нашли исторический вход в крымскую пещеру «Таврида», не исключено, что при раскопках будут обнаружены останки древнего человека. Об этом рассказал руководитель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Геннадий Самохин.
По его словам, учеными были проведены геофизические изыскания на поверхности. Археологи нашли исторический вход в пещеру «Таврида» в Крыму. После томографии склона стало известно, что миллион — полтора миллиона лет назад на этой территории находился исторический вход в пещеру. Самохин уточнил, что через вход в пещеру заходили звери, а также в ней мог жить человек. Вход будет изучен с помощью современных приборов. Следующим этапом станут работы по вскрытию входа в пещеру и его изучение, во время которого археологи могут найти останки животных и людей.
Археологические исследования на территории Крымского полуострова активно развернулись с 2014 года в связи с масштабными инфраструктурными проектами, а сложные подводные исследования стали возможны после воссоединения Крыма с Россией, рассказали ученые, проводящие археологические раскопки на территории полуострова.
Они рассказали, что пятилетняя активная работа историков в регионе привела к «сенсационным открытиям». Как уточнил директор Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ имени И. В. Вернадского Александр Айбабин, до вступления в состав России в Крыму существовало отделение института Востоковедения. При этом возврат полуострова в РФ и включение ведомства в Крымский федеральный университет «просто спасло институт».