Эксперты рассказали, какие продукты чаще всего покупали россияне в 2019 году

Москва, 23 декабря. Россияне в уходящем году чаще всего покупали в магазинах безалкогольные напитки, пиво и воду, в том числе минеральную. Об этом говорится в исследовании группы «Тинькофф».

Эксперты проанализировали электронные чеки по банковским картам из супермаркетов и продуктовых магазинов у дома свыше 10 миллионов клиентов «Тинькофф». На четвертом месте по полярности у россиян оказался хлеб, а пятую строчку рейтинга занял сыр. Кроме того, в топ-10 вошли сигареты, молоко, йогурт и яйца. Замыкает десятку продуктов, которые чаще всего покупали жители РФ в 2019 году, творог, пишет «ФедералПресс». Уточняется, что из списка популярных товаров исключили пакеты, так как они каждый год занимают первую строчку.

Кроме того, исследователи «Тинькофф» рассказали, что среднестатистический житель РФ в уходящем году тратил за один поход в магазин 518 рублей. Это на 7% ниже показателя 2018 года, сообщает «Вечерняя Москва». Такие цифры эксперты связывают с изменением потребительского поведения россиян — люди стали чаще посещать магазины, поэтому за один поход тратят меньшую сумму, передает «АиФ».

На продукты питания в структуре всех трат жителей РФ пришлось 60%. На втором месте оказался алкоголь с показателем 8,2%. Также в первую пятерку вошли бытовая химия и хозяйственные товары (5,7%), косметические средства и гигиена (5,5%) и табачные изделия (5,1%).