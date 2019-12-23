Сотрудники SWAT «взяли в заложники» Тимати в его же ресторане в Калифорнии

Лос-Анджелес, 23 декабря. Один из бизнес-партнеров рэпера Тимати по лейблу Black Star, занимающийся делами музыкальной студии и бургерной Black Star Burger в Калифорнии, решил разыграть своего коллегу и организовать ему «захват в заложники» американским спецотрядом полиции прямо в его бургерной.

Для проведения розыгрыша над Тимати, его партнер обратился к известному пранкеру Виталию Здоровецкому. Они организовали «спецоперацию SWAT» в ресторане Black Star Burger в Лос-Анджелесе.

Вломившиеся в бургерную «спецотрядовцы» сначала заставили российского рэпера лечь на землю, а затем потребовали с него денег и начали спрашивать, есть ли у него оружие. Друзья Тимати предусмотрительно заранее спрятали сумку, набитую фальшивым оружием и деньгами под его столом.

Видеозапись пранка Тимати сам выложил в своем Instagram. Как признается исполнитель, он не сразу осознал, что имеет дело с розыгрышем, ведь операции спецотрядов полиции в Америке дело обыденное. Как заявляет рэпер, в таких ситуациях «лучше не дергаться» и выполнять требование людей в форме.

Но уже на тридцатой секунде, он понял, что стал жертвой пранка, и просто пытался догадаться, «кто там кричит с акцентом из-под маски».

«Виталий, дорогой мой, приезжай в Москву, я тебе тут такой пранк устроил бы... Ты б на третьи сутки только понял, что мы шутим», — комментирует розыгрыш друзей Тимати.

Кстати, девушка пранкера Виталия Здоровецкого тоже успела засветиться благодаря экстраординарной выходке. Именно она была той полуголой девушкой, которая летом 2019 года выбежала на футбольное поле во время финала Лиги Чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхемом».