Луганск, 23 декабря. Украинские силовики два раза за сутки нарушили режим тишины в зоне ответственности Луганской Народной Республики. Об этом рассказали в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Районы двух сел в ЛНР попали под минометный огонь ВСУ. Как уточнили специалисты, были обстреляны районы сел Нижнее Лозовое и Желобок. Украинские военные использовали минометы, вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Украинская сторона продолжает обстреливать территории Донбасса, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 21 июля 2019 года.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.

В апреле ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек.

Из-за продолжающихся военных действий возникли проблемы с медицинским обслуживанием региона. Две трети медицинских учреждений находятся возле линии разграничения. С 2014 года Донбасс покинули более 1,5 тысячи медиков.