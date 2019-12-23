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Политика

СМИ узнали о переброске крупной партии вооружения США на Украину

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СМИ узнали о переброске крупной партии вооружения США на Украину

Киев, 23 декабря. США перебросили во Львовскую область на Украину крупную партию вооружения. Об этом сообщает портал News Front со ссылкой на Telegram-канал Сварщики.

По имеющимся данным, на территорию военного полигона подо Львовом прибыла огромная партия американского вооружения, среди которых винтовки и пулеметы, минометы, беспилотные летательные аппараты разного радиуса действия и многое другое.

Отмечается, что все вооружение является «гуманитарной помощью», поставленной Госдепартаментом для Вооруженных сил Украины. Однако военное имущество принадлежит одному из бронекавалерийских полков США, поэтому Киев не спешит «хвастаться», как это было в истории с «Джавелинами» (Javelin).

Стоит также напомнить, что американские военные из 278-го полка ранее приезжали на Яворовский полигон в качестве инструкторов для обучения украинских солдат.

В Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области на регулярной основе находятся американские инструкторы, которые периодически сменяются целыми контингентами от разных воинских формирований США. Впрочем, численность каждого контингента инструкторов не превышает 300 военных.

Как сообщал Infox.ru, в сентябре текущего года в США ратифицировали документ, предполагающий военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов.

Источник: News Front
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