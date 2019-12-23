Москва, 23 декабря. Эксперты рассказали, как правильно выбрать качественную и безопасную новогоднюю елку. Как говорится на сайте Роспотребнадзора, качественная и безопасная искусственная елка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов.

Роспотребнадзор дал советы по выбору новогодней елки. Допускается обработка елки специальными составами, исключающими возгорание. Стоит обратить внимание на упаковку елки. Там обязательно должна присутствовать информация о пожарной безопасности. Кроме того, елка должна соответствовать нормативам экологической безопасности. Не допускается, чтобы от изделия чувствовался неприятный химический запах. Елка не должна иметь в составе опасных для здоровья веществ.

Ранее сообщалось, что в канун Нового года российские родители готовы потратить на подарки для своих детей в среднем 1,6 тысячи рублей. Это на треть больше, чем в прошлом году, сообщает президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

Как говорит Цицулина, это на 33% больше, чем прошлогодние показатели, тогда средняя сумма оставила 1,2 тысячи рублей. В данную сумму входит подарок без учета сладостей, подчеркивает президент АИДТ.

Самыми популярными подарками на 2020 год для детей станут квадрокоптеры, роботы и фигурки супергероев для мальчиков и коллекционные куклы и персонажи из мультиков для девочек. Также в списке популярных подарков детская электроника, уличные игрушки, настольные игры, а также историческое и фантастическое оружие. Подчеркивается, что, как и всегда, вне конкуренции наборы сладостей — на них граждане России в среднем тратят 650 рублей, приводят данные в «Платформе ОФД».

По данным торговой сети «Детский мир», сейчас самым ходовым подарком на Новый год считаются герои популярных мультфильмов. Также в тренде наборы для создания слаймов (игрушки из желеобразного материала. — Прим. ФАН), машинки на радиоуправлении, куклы и игрушки-трансформеры.