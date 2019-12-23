Жители Тульской области передали пряники и мед сирийским детям

Дамаск, 23 декабря. Жители Тульской области направили около четырех тонн пряников и меда сирийским детям. Сладкий подарок к Новому году доставили в Сирию на самолете российских ВКС.

Груз сопровождал глава правительства Тульской области Валерий Шерин. Он отметил, что жители региона уже не в первый раз собирают гуманитарную помощь для сирийцев.

«Мы рассчитываем, что эта акция, которая приурочена к Новому году, поднимет детям настроение, создаст ощущение праздника», — рассказал Шерин, подчеркнув, что Тульская область направила в Сирию традиционные сладости региона.

Он также уточнил, что в Сирийскую Арабскую Республику (САР) доставили 286 коробок тульских пряников и 60 упаковок с медом, каждая из которых весит 30 килограммов. По словам Шерина, мед лучше направить в школы и больницы, а пряники — раздать индивидуально. Первую партию сладостей уже выдали в населенном пункте Баамрайль провинции Тартус, сообщают «Известия».

«Детские улыбки — это главное. Когда ребятишки уходят отсюда с хорошим настроением. Попробуют легендарный тульский пряник с оригинальной фруктовой начинкой — ну что может быть лучше?» — цитирует Шерина Пятый канал.

Ранее военнослужащие из российского Центра по примирению враждующих сторон выдали новогодние подарки и гуманитарную помощь в населенном пункте Аль-Хамидия провинции Эль-Кунейтра.