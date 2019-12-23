Москва, 23 декабря. Один бокал шампанского в новогоднюю ночь не нанесет существенного вреда здоровью человека, но от крепкого спиртного лучше отказаться. Об этом рассказали врачи.

Как пояснили специалисты, не стоит в праздники злоупотреблять даже слабоалкогольными напитками, так как полностью безопасной дозы алкоголя не существует.

Эксперты рассказали о влиянии бокала шампанского на здоровье. Как пишет РИА Новости, медики указали на то, что один бокал шампанского не может нанести серьезный вред здоровью. При этом они напомнили, что зачастую люди в новогоднюю ночь не ограничиваются одним бокалом шампанского. Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Алексей Умрюхин подчеркнул, что каждый человек должен знать особенности своего организма, быть в курсе наличия или отсутствия у него индивидуальной непереносимости алкоголя.

Ранее ученые заявили, что изначально алкоголь и табак являлись лекарственными препаратами и очень часто использовались в медицинских целях. Лекари в древности особое значение придавали алкогольным напиткам и называли их лекарством от всех болезней. Они знали об антисептических свойствах этилового спирта и очень часто его применяли в лечебных целях. В настоящее время медики настороженно относятся к алкоголю, так как его частое употребление пагубно влияет на организм.

Также и табак использовался в медицинских целях. Им лечили мигрень, зубную боль и истерию. А опиум применяли для анестезии и лечении холеры, бронхита, туберкулеза.

Ранее американские ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе выяснили, что алкоголь может продлить жизнь. Они провели исследование, которое показало, что употребление умеренного количества спиртных напитков продлило на год жизнь людям, страдающим от сердечной недостаточности, в сравнении с трезвенниками и алкоголиками.