Российским студентам стали стали чаще отказывать в визах США

Москва, 23 декабря. Студенты из Российской Федерации в ряде случаев начали получать отказы в учебных визах США, говорит глава Американской торговой палаты в РФ Алексис Родзянко.

«Мы очень страдаем от этой визовой войны между Штатами и РФ. Есть примеры отказов в выдаче виз с обеих сторон. Каждая сторона обижает другую каким-то образом. Лично я столкнулся с тем, что студентов стали не пускать учиться в США», — заявил Родзянко.

По словам главы Американской торговой палаты в России, в группе риска могут находиться дети с богатыми родителями.

«В целом учащимся продолжают давать визы, но стали не пускать тех, у кого богатые родители в России. Возможно, это происходит, когда есть подозрения в сомнительном происхождении денег у родителей. Но почему должны страдать их дети, непонятно», — недоумевает Алексис Родзянко.

Он признается, что за этими процессами «грустно наблюдать».

«Мы рассчитываем, что одна из рекомендаций, которая выйдет от «капитанов» бизнеса — это облегчить визовый режим и поощрять различные обмены между государствами: и культурные, и образовательные, и предпринимательские», — подчеркивает главы Американской торговой палаты в РФ.

Первая встреча «капитанов» бизнеса России и США, по его утверждению, может состояться на полях ПМЭФ-2020.

Америка не выдала визы 18 дипломатам из РФ в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, которые занимаются разоружением и правовыми вопросами соответственно.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский предложил перенести сессии Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву из-за визовой политики Вашингтона.