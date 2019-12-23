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8:41 23 Декабря 2019

Allseas вывела суда из зоны строительства «Северного потока — 2». События дня. ФАН-ТВ

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Подрядчик «Северного потока — 2» свернул строительные работы

Allseas вывела суда из зоны строительства «Северного потока — 2». События дня. ФАН-ТВ

Швейцарская компания Allseas вывела все свои суда из зоны строительства «Северного потока —2». Об этом сообщает агентство Bloomberg. Именно эта компания, напомним, прокладывает трубопровод в Балтийском море, но еще 21 декабря она, не объявив никаких сроков, приостановила работы на фоне новостей из США. Ранее власти США одобрили военный бюджет на 2020 год, в нем прописаны санкции против подрядчиков «Северного потока — 2» — им грозят блокировкой активов в Штатах. К слову, сам газопровод из России в Германию уже почти достроен, но кто закончит последние работы вместо Allseas, пока не ясно. При этом власти Москвы и Берлина уже выступили против американских санкций.

Порошенко потребовал санкций за прямые поставки газа из РФ

Allseas вывела суда из зоны строительства «Северного потока — 2». События дня. ФАН-ТВ

Еще один санкционный ультиматум внезапно поставил экс-президент Украины Петр Порошенко. В своем Facebook он крайне возмутился информацией СМИ о том, что пять украинских компаний могли заключить контракт с российским «Газпромом» на прямые поставки газа. Официально это не подтвердилось, но политик вместе со своей партией «Европейская солидарность» уже требует срочно созвать национальный совет по безопасности и ввести санкции против участников сделки. Соглашения Москвы и Киева Порошенко назвал не коммерческими, а политическими. Отметим, что Украина еще в 2015 году отказалась от прямых поставок голубого топлива из России в пользу так называемого реверса. До последнего момента под угрозой был и транзит газа через Незалежную, но на прошлой неделе обе страны согласовали новый пятилетний контракт. Однако переговоры о прямых поставках стороны должны возобновить лишь после новогодних праздников.

Сирия отразила ракетный удар со стороны Голанских высот

Allseas вывела суда из зоны строительства «Северного потока — 2». События дня. ФАН-ТВ

Тем временем Сирия подверглась очередной воздушной атаке. Системы ПВО страны отразили ракетные удары по окраинам столичного Дамаска. По данным агентства SANA, снаряды были выпущены со стороны Голанских высот в провинции Эль-Кунейтра. СМИ также сообщают, что взрывы слышны в районе шоссе, ведущего в международный аэропорт Дамаска. Стоит отметить, что Голанские высоты являются сирийской территорией, но по факту уже долгие годы оккупированы Израилем. Эту аннексию осуждают не только сирийские власти, но и ООН. К слову, израильские ВВС свою причастность к последней атаке еще не подтвердили.

Трамп обвинил «сумасшедшую Пелоси» в давлении на сенат

Allseas вывела суда из зоны строительства «Северного потока — 2». События дня. ФАН-ТВ

А президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал своих политических оппонентов. Он, пользуясь любимым Twitter, заявил, что «сумасшедшая Нэнси» хочет навязать сенату свои условия по делу об импичменте. Речь, конечно, о Нэнси Пелоси, которая является спикером в Палате представителей США, где большинство мест занимают демократы. Ранее они проголосовали за импичмент Дональда Трампа, и теперь этот вопрос должна рассмотреть высшая палата парламента — Сенат, где большинство принадлежит уже республиканцам. Демократы, впрочем, пока не торопятся передавать дело своим противникам и намеренно затягивают процесс. По мнению Трампа, это связано с тем, что в Сенате президентский импичмент попросту обречен на провал.