Allseas вывела суда из зоны строительства «Северного потока — 2». События дня. ФАН-ТВ

Подрядчик «Северного потока — 2» свернул строительные работы Швейцарская компания Allseas вывела все свои суда из зоны строительства «Северного потока —2». Об этом сообщает агентство Bloomberg. Именно эта компания, напомним, прокладывает трубопровод в Балтийском море, но еще 21 декабря она, не объявив никаких сроков, приостановила работы на фоне новостей из США. Ранее власти США одобрили военный бюджет на 2020 год, в нем прописаны санкции против подрядчиков «Северного потока — 2» — им грозят блокировкой активов в Штатах. К слову, сам газопровод из России в Германию уже почти достроен, но кто закончит последние работы вместо Allseas, пока не ясно. При этом власти Москвы и Берлина уже выступили против американских санкций.

Порошенко потребовал санкций за прямые поставки газа из РФ Еще один санкционный ультиматум внезапно поставил экс-президент Украины Петр Порошенко. В своем Facebook он крайне возмутился информацией СМИ о том, что пять украинских компаний могли заключить контракт с российским «Газпромом» на прямые поставки газа. Официально это не подтвердилось, но политик вместе со своей партией «Европейская солидарность» уже требует срочно созвать национальный совет по безопасности и ввести санкции против участников сделки. Соглашения Москвы и Киева Порошенко назвал не коммерческими, а политическими. Отметим, что Украина еще в 2015 году отказалась от прямых поставок голубого топлива из России в пользу так называемого реверса. До последнего момента под угрозой был и транзит газа через Незалежную, но на прошлой неделе обе страны согласовали новый пятилетний контракт. Однако переговоры о прямых поставках стороны должны возобновить лишь после новогодних праздников.

Сирия отразила ракетный удар со стороны Голанских высот Тем временем Сирия подверглась очередной воздушной атаке. Системы ПВО страны отразили ракетные удары по окраинам столичного Дамаска. По данным агентства SANA, снаряды были выпущены со стороны Голанских высот в провинции Эль-Кунейтра. СМИ также сообщают, что взрывы слышны в районе шоссе, ведущего в международный аэропорт Дамаска. Стоит отметить, что Голанские высоты являются сирийской территорией, но по факту уже долгие годы оккупированы Израилем. Эту аннексию осуждают не только сирийские власти, но и ООН. К слову, израильские ВВС свою причастность к последней атаке еще не подтвердили.