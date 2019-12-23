Синоптики рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

Москва, 23 декабря. В первой половине недели в азиатскую часть Российской Федерации придут морозы, а в центральной части европейской территории страны будет достаточно тепло. Об этом журналистам заявила в понедельник заведующая лабораторией Гидрометеорологического центра Людмила Паршина.

Как отметила синоптик, в южных районах Западной Сибири в начале наступившей недели ожидается 11-16 градусов ниже нуля в ночное время, днем столбики термометров покажут до 12 градусов ниже ноля. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях возможны осадки в виде снега и даже метели, пишет «Российская газета».

На фоне сибирского антициклона в центре Красноярского края, в Иркутской области температура воздуха пробьет отметку в 30 градусов ниже нуля ночью. На юге Урала метеослужбы прогнозируют похолодание — до 20 градусов ниже ноля днем. Кроме того, мощные морозы ожидаются на Дальнем Востоке — около 50 градусов ниже ноля. В Приморье будет намного теплее — 8-13 градусов ниже ноля.

По словам Паршиной, в российской столице ожидается довольно теплая погода — до 8 градусов выше ноля. Но небольшое похолодание придет в середине недели.