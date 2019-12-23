Автомобилистам рассказали о способах остановки машины при отказе тормозов

Москва, 23 декабря. Информационный портал «АвтоВзгляд» опубликовал практические советы, которые помогут остановить автомобиль в случае внезапного отказа системы тормозов.

Автоэксперты в первую очередь советуют держать себя в руках и не поддаваться панике. Важно проанализировать местность и дорогу, чтобы понять, как можно безопасно остановить машину. Надо сразу включить сигнализацию, обозначающую, что автомобиль стал аварийным. Также опытные водители советуют не заглушать мотор.

Не стоит часто ударять по педали, это может стать причиной утечки тормозной жидкости. Постарайтесь несколько раз прокачать тормоза, и после чего зажмите педаль. Это создаст минимальное давление в системе, что поспособствует замедлению хода транспорта. При выполнении маневра сойдите на второстепенную дорогу с небольшой интенсивностью движения.

Замедления в машине с механической коробкой передач можно добиться, если последовательно переключать передачи от высшей к низшей. Надо каждый раз отпускать педаль сцепления, чтобы не потерять связь двигателя с колесами. На «автомате» тоже рекомендуется перейти в ручной режим пытаясь затормозить переключением передач.

По мнению экспертов, лучшим решением в экстренном торможении будет использование ручного стояночного тормоза, чтобы замедление было заметным, рычаг следует тянуть плавно.

Еще один способ предполагает использование контактное торможение. К примеру, можно прижаться к отбойнику и ехать вдоль него.

Во избежание подобных ситуаций, эксперты прежде всего рекомендуют периодически выполнять техобслуживание транспорта, включая ее тормозную систему.