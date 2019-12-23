В России отменят профстандарт для преподавателей вузов

Москва, 23 декабря. В России отменят профстандарт для вузовских преподавателей, сообщают «Известия» со ссылкой на комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Информацию о том, что профстандарт отменяют, подтверждают и в Министерстве образования и науки РФ.

Норма, которая была введена в 2015 году ограничивала работу сотрудников учебных заведений без ученой степени, хоть и носила до 1 января 2020 года сугубо рекомендательный характер. С наступлением 2020 года планировалось сделать е обязательной, однако Совет Федерации и Минобрнауки сошлись во мнении, что ее следует отменить, так как она ограничивает работу педагогов, не имеющих ученой степени. В профессиональном сообществе одобряют отмену профстандарта, так как это грозило массовым оттоком профессиональных кадров из-за необоснованных требований отбора.

По словам члена комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирины Рукавишниковой, профстандарт для вузов негативно повлиял на традиционную схему формирования учебной нагрузки педагогов. Ассистенты, преподаватели и старшие преподаватели не могли проводить полноценные занятия по программам бакалавриата, а к преподаванию в магистратуре и специалитету они вообще не допускались. Без ограничений могли работать только сотрудники в статусе доцентов. Это спровоцировало то, что многие вузы начали назначать на должность доцентов людей без научных степеней, говорит Рукавишникова. Это демотивировало сотрудников заниматься научно-исследовательской деятельностью.

«Эти стандарты были некачественными изначально. Сейчас мы исходим из того, что не все преподаватели — ученые. Среди них есть люди, которые хорошо владеют профессией, имеют прекрасный опыт и должны передавать свои практические навыки», — комментирует отмену профстандарта сенатор.

Таким образом обязательный профстандарт не будет вступать в силу с 1 января 2020 года.