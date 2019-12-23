Гастроэнтеролог рассказала, чем опасна манная каша

Москва, 23 декабря. Манная каша может стать причиной сложностей с усвоением кальция и рахита, говорит кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова.

Отмечается, что многие доктора не рекомендуют употреблять в пищу исключительно манку, так как кроме клейковины, в ней почти нет полезных свойств. Каша легко усваивается и разваривается, но в ней практически не остается витаминов, а манка, приготовленная на молоке с сахаром может стать «калорийной бомбой».

Медики также отмечают, что манная каша приводит к нарушению всасывания кальция из-за фитиновой кислоты.

«Традиционно дети, которые вскормлены на манной каше, они пузатенькие, с тонкими ножками. У них проблема с кальцием, симптомы рахита», — заявляет гастроэнтеролог Анжелика Шакирова.

Как утверждает диетолог Марина Макшина, фитиновая кислота препятствует усвоению таких важных веществ, как магний, цинк и железо, и усиливает выведение из организма кальция, поэтому помимо рахита, у детей могут развиться остеопороз и кариес.

Сообщается, что и другие крупы, особенно необработанные, содержат еще большее количество фитиновой кислоты, но вред от нее возникает лишь при слишком частом потреблении. Для снижения негативных эффектов от круп, медики рекомендуют вымачивать и дольше их варить.

Ранее диетолог Алла Погожева говорила о вреде избыточного потребления воды, сообщает РИА Новости. По ее словам, большое количество жидкостей способствует повышению распада белка. Также слишком большое количество воды выводит из организма макроэлементы и витамины, что приводит перегрузке сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы.