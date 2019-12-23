В ВКС рассказали, когда в России появятся беспилотные стратегические бомбардировщики

Москва, 23 декабря. Беспилотный стратегический бомбардировщик шестого поколения может появиться в Российской Федерации уже к 2040 году, заявил командующий дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

«Ожидается, что к 2040 году будет создан стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет уже беспилотным», — сообщает командующий дальней авиацией ВКС России.

Сергей Кобылаш утверждает, что развитие дальней авиации происходит не только за счет улучшения таких бомбардировщиков, как Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ с последующим продлением срока их службы, но также и за счет создания передового авиационного комплекса дальней авиации — стратегического бомбардировщика пятого поколения.

По словам генерал-лейтенанта, новый самолет будет дозвуковым, а также будет решать все задачи дальней авиации.