Турецкая военная поддержка террористов ПНС Ливии в деталях

Оружие, сирийские боевики, инструкторы и наемники — Федеральное агентство новостей (ФАН) узнало подробности турецкого военного вмешательства в Ливию.

Как начиналась битва за Триполи

В апреле 2019 года Ливийская национальная армия (ЛНА), зачистив большую часть страны от террористов, перешла к заключительному этапу операции «Аль-Карама» — освобождению столицы — Триполи — от бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Под эгидой МВД триполитанского «правительства» объединились вооруженные банды, ответственные за революцию 2011 года и убийство последнего законного лидера страны Муаммара Каддафи. В составе этих групп числятся преступники, объявленные в международный розыск, и бывшие боевики международных террористических организаций — «Аль-Каиды»1, ИГ1 и «Братьев-мусульман» (все три запрещены в РФ).

Тем не менее ПНС признана законным правительством Ливии некоторыми странами Запада, в том числе Турцией. Последняя, несмотря на оружейное эмбарго, введенное ООН против Ливии в 2011 году, поставляет в Триполи военную технику, оружие и боеприпасы на протяжении всего существования «правительства нацсогласия». Анкара также помогает ПНС наращивать мощь «вооруженных сил», перебрасывая боевиков из Идлиба и турецких инструкторов.

Однако после начала нового этапа антитеррористической операции ЛНА помощи Анкары стало недостаточно. Премьер-министр ПНС Файез Саррадж в мае попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана усилить поддержку. После этого переброска вооружения приобрела регулярный и массовый характер, и все это на фоне ожесточенных столкновений с ЛНА.

«Ливийский экспресс»

Первая крупная поставка военной техники, оружия и боеприпасов из Турции была зафиксирована буквально через пару дней после контакта Сарраджа с Эрдоганом — 18 мая в порт Триполи под флагом Молдавии прибыло судно Amazon, которое доставило партию новых турецких бронемашин класса MRAP Kirpi II и Vuran, предназначенных для бандформирований, поддерживающих ПНС. В разгрузке принимали участие турецкие военные, попавшие на одно из фото. Согласно имеющей информации, всего приехало 25 MRAP.

Презентация первого образца бронеавтомобиля Kirpi II с колесной формулой 4х4 состоялась в 2009 году. Он способен перевозить 13 человек, включая трех членов экипажа. Мощность двигателя — 370 лошадиных сил. Максимальная скорость — до 100 км/ч. Запас хода — 800 км. Масса — 18,5 тонны. Вместимость — 11 человек. На обеих машинах установлены боевые модули с дистанционным управлением. Вооружены они пулеметами.

Лишним доказательством факта поставок именно в Триполи стало фото на фоне танкера «Теметерон», капитан которого Владимир Текучев три года провел в тюрьме «Митига», подконтрольной входящему в состав МВД ПНС бандформированию RADA. Преступления этой группировки фиксировались в нескольких докладах СБ ООН.

Министр внутренних дел Ливии Фатхи Башага подтвердил поставку Kirpi II и Vuran, заявив, что техника переброшена Турцией для нужд МВД. Согласно данным СБ ООН, получателями машин стали Ашраф Мами от имени Салаха Бади из бригады «Ас-Сомуд», включенного в санкционный список ООН, и Мохамед бен Гуззи из бригады «Аль-Марса». Машины были также поставлены 33-му пехотному полку под командованием Башира Халафаллы. Все они принимают самое активное участие в боях за Триполи.

Лично президент Турции Тайип Эрдоган 20 июня признал что Анкара нарушает эмбарго ООН и продает оружие и оборудование ПНС. Это стало первым утверждением относительно поставок Анкарой техники в Триполи. Уже 22 июня арабские СМИ со ссылкой на высокопоставленного ливийского военного источника сообщили о новой отправке Турцией оружия в Ливию. Источник указал, что это оружие будет доставлено в течение следующих нескольких дней в Мисурату для поддержки террористов.

Подтверждения переброски грузов военного назначения появились 1 июля. Турецкий контейнеровоз NATALIA A прибыл в Хомс, перевозя оружие, боеприпасы и террористов для поддержки оккупировавших Триполи бандформирований. В тот же период в сети появились фотографии с наземным пунктом управления БПЛА Bayraktar TB 2. На том же сухогрузе по нашим источникам прибыли специалисты для разворачивания баз БПЛА в Митиге и Мисурате. Эксплуатация и обслуживание БПЛА — дело непростое, требующее нескольких месяцев технического обучения и тренажерной практики. Для помощи в управлении беспилотниками и обучения боевиков ПНС в Мисурату грузовыми самолетами также перебрасывались турецкие инструкторы и технические специалисты. В первой волне приехали инженеры для простейших работ по возведению первичной инфраструктуры.

Турецкие беспилотники для ПНС

Экспертная группа ООН указывает, что, вероятнее всего, вместе с бронемашинами судно Amazon доставило ПНС Ливии первую партию из четырех БПЛА Bayraktar TB2 производства турецкой компании «Baykar Makina». Разместили беспилотники в аэропорту «Митига» и Мисуратском авиационном училище.

В частности, 24 июня публиковались доказательства активного включения турецких БПЛА в действие – в воздухе был замечен Bayraktar TB2.

4 июля в Мисурату прибывает очередной грузовой корабль. На нем в Ливию прибыли инженеры для дооборудования авиабазы на территории Мисуртского авиационного училища. Там с 14 мая по 6 июля возводились бетонные бункеры для размещения БПЛА.

Параллельно с подготовкой авиабазы в ливийском Хомсе шла подготовка для приема большого количества войск, вооружений и техники. 10 июля, по данным Marine Traffic в ливийском Хомсе были замечены грузовое судно и контейнеровоз. Судно «CRYSTAL GALAXY» из порта Гемлик (Турция), и контейнеровоз под флагом Турции «LEYLA KALKAVAN» из порта Марсашлокк (Мальта). Через некоторое время ещё два контейнеровоза «KAPTAN AYTAC A» и вновь «LEYLA KALKAVAN» прибыли в Мисурату и Хомс соответственно. Инфраструктура в портовых ливийских городах готовилась ударными темпами как для размещения техники, так и для пополнения выбитых в ходе столкновений боевиков. При этом по данным издания Africa Intelligence, ещё в конце мая стороны договорились о поставке второй партии БПЛА, их частей и других компонентов.

Как сообщается в докладе СБ ООН, переброска осуществлялась с 27 мая по 21 июля из Стамбула и Анкары в Мисурату по воздуху. Фрахтователем самолетов на все рейсы выступал турецкий офис компании «ProAir-CharterTransport GmbH», а операторами — частное акционерное общество (ЧАО) «Авиакомпания «Украина-Аэроальянс» и общество с ограниченной ответственностью (ООО) “SkyAviatrans” (Украина).

В мае и июне два самолета «Антонов» Ан-12БК и один самолет «Антонов» Ан-12БП совершили серию из 10 рейсов из Стамбула в Мисурату, доставив «части беспилотников» и другие компоненты БПЛА общим весом 53,6 тонны.

Части дронов, детали обшивки, наземные станции управления, терминалы хранения и обработки данных, авиационные запчасти, мобильный ремонтный комплект, запасные фюзеляжи Дронов, тормозные диски, оборудование для приземления, генератор, трубка Пито, механические части, запасные кралья и хвосты БПЛА, заправочная станция, запчасти, треноги.

Сами же беспилотники перебрасывались в Ливию самолетом Ил-76ТД.

«С 3 по 21 июля 2019 года этот самолет совершил шесть рейсов из Анкары в Мисрату. В грузовых манифестах и авианакладных отправителем всех шести партий опять значилось ливийское посольство в Анкаре, а получателем — Министерство внутренних дел Ливии», — указывается в докладе СБ ООН.

Экспертная группа со ссылкой на конфиденциальный источник также указала, что уже в конце августа ПНС потребовалась третья партия «Bayraktar TB2». Поставка вновь осуществлялась самолетом Ил-76ТД “SkyAviatrans”, что подтверждается уничтожением воздушного судна в результате удара ЛНА по Мисуратскому авиационному училищу. В тот же день главное командование ЛНА объявило об уничтожении в Мисурате грузового самолета, прибывшего из Анкары с оружием. После этого командир 192-го пехотного батальона ЛНА Мухаммад Абсит подтвердил, что Турция получила серьёзный удар в Ливии. Абсит пояснил, что Турция потеряла значительную часть своего оружия, провезенного контрабандой в Ливию.

Этот самолет перевез тонны оружия из Анкары в Мисрату и Триполи. Трекинги полетов за июнь, июль и начало августа постоянно проходят над Средиземным морем, появляются и пропадают рядом с Мисуратой и Триполи.

Помимо грузов, известно и о перевозке самолетами боевиков. Однако по-настоящему масштабные перемещения боевиков начались несколько позже – морем. Но до начала морских перевозок, чартерными рейсами в Ливию были доставлены около двух тысяч боевиков.

По приказу Турции

Сведения о том, что Турция перебрасывает сирийских боевиков в Ливию, начали появляться с апреля 2019 года, после того, как Ливийская Национальная Армия приступила к очередному этапу антитеррористической операции «Аль-Карама». Отряды джихадистов направлялись в Триполи и Мисурату, чтобы усилить вооруженные группировки Правительства национального согласия.

Наиболее крупная переброска состоялась осенью 2019 года. 21 августа сирийская армия без боя вошла в город Хан-Шейхун, расположенный на юге провинции Идлиб, завершив создание так называемого аль-Латаминского котла.

23 августа остававшиеся на его территории джихадисты покинули населенные пункты Кафр-Зита, аль-Латамина, Латмин, Тель аль-Фас, Маркаба, Лахайя, аль-Бувейда и Мурек и передислоцировались на север в районы, подконтрольные антиправительственным вооруженным группировкам.

Сразу несколько источников указывало на то, что террористы, покинувшие свои позиции в Хан-Шейхуне и аль-Латаминском котле были выведены с территории Сирии через погранпереходы Атма и Баб аль-Хава, на территорию Турцию.

Эту информацию в интервью ближневосточному изданию Arabi Today подтвердил медицинский работник из Скальбии по имени Сомар.

«За время моей работы мы встречались с террористами в госпитале, которых взяла в плен САА. Пленные рассказывали, что террористы должны были уйти с позиций по приказу Турции в конкретные районы, и оттуда в [турецкий город] Мерсин. Эту информацию знают все люди, это ни для кого не секрет», — рассказывает Сомар в материале Arabi Today от 17 сентября 2019 года.

Как удалось выяснить Федеральному агентству новостей (ФАН) сирийских джихадистов переправляли в Ливию морем не только из Мерсина, но и с порта в Стамбуле.

Мерсин — Мисурата

На территории Мерсина находится военно-морская база ВМС Турции, где начале сентября 2019 года было размещено несколько сотен боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Изза». Там они проходили подготовку под руководством турецких инструкторов.

По данным, полученным от наших источников, знакомых с ситуацией, во второй половине октября порядка двух тысяч сирийских боевиков были переправлены из Турции в Ливию в контейнерах на сухогрузе Medcon Sinop. Эту информацию нам удалось подтвердить с помощью онлайн-сервисов по отслеживанию морского трафика. Данный корабль действительно покинул порт Мерсин 25 октября и на следующий день прибыл в порт ливийского города Мисурата, подконтрольного боевикам ПНС.

СТАМБУЛ — МИСУРАТА

О прибытии в Мисурату сирийских боевиков из Стамбула рассказывал полевой командир 404-го батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитан Абд аль-Кауи Халифа, которого в октябре 2019 года взяли в плен военнослужащие Ливийской Национальной Армии. Федеральное агентство новостей публиковало перевод видеозаписи с его допросом, которая появилась в арабских СМИ.

По словам пленного, из Стамбула в Мисурату сирийских боевиков вместе с турецким вооружением и бронетехникой переправляли на нескольких кораблях. Халифа даже называет имя одного из командиров сирийских джихадистов — Джамиль Шахади ас-Салех.

Кроме того, что он возглавлял сирийскую группировку «Джейш аль-Изза», в июне 2019 года в результате авиаудара ВКС РФ по позициям террористов он получил тяжелое ранение, после чего был вывезен в Турцию для лечения.

Абд аль-Кауи Халифа в ходе допроса называет и искаженное название корабля Matilde A, который занимался доставкой сирийских боевиков в Ливию. По данным онлайн-сервисов по отслеживанию морского трафика, контейнеровоз прибыл в Мисурату 1 сентября 2019 года, а третьего числа зашел в порт Триполи.

Добавим, что развертывание боевиков проходило под неусыпным контролем турецких самолетов ДРЛО. 9 сентября Boeing E-7T «Wedgetail» (13-002), самолёт ДРЛО, вылетевший c авиабазы Конья в центральной Турции совершил миссию по наблюдению над центральным Средиземным морем у побережья Ливии.

11 сентября такую же миссию совершил турецкий военный самолет Boeing E-7T, вылетевший с той же базы. Аналогичную миссию 13 сентября совершил такой же самолет турецких ВВС Boeing E-7T (13-003).

Оружие и снаряжение поставлялось массово

В середине октября издание Arabi Today опубликовало инфографику о поставках турецкого оружия и снаряжения морем. За три месяца в порты Хомс, Мисурата, Триполи и Сирт, контролируемые ПНС Ливии, из Турции прибыло семь грузовых кораблей. Как сообщил источник близкий к ПНС, только за три летних месяца Турцией было поставлено:

- 12.000 единиц вооружения стрелкового типа – АКМ, АКМС, ПК, а также 21 млн патронов;

- 1200 единиц противотанкового переносного и стационарного вооружения – РПГ, СПГ, ПТУР, а также 114 000 выстрелов к ним;

- 100 единиц станковых крупнокалиберных пулемётов ДШК, а также 1 млн патронов;

- 100 единиц ЗУ, а также 5 млн снарядов;

- 40 единиц тяжёлых миномётов – 82-мм и 120-мм, а также 420 000 снарядов.

По данным издания, в общей сложности, с июля по сентябрь, в порты Хомс, Мисурата, Триполи и Сирт было поставлено более 360 контейнеров с турецким вооружением, что составляет от 8 до 10 тысяч тонн вооружения и боеприпасов.

Крупные поставки позволили не только вооружить пушечное мясо из Идлиба, но и освежить оснащение местных бандформирований. Однако ход операции ЛНА «Аль-Карама» набирал обороты, и вооружений требовалось всё больше. 24 сентября судно «Гранд Габон» привезло из Турции в Ливию различные виды вооружения, БПЛА турецкого производства, а также более 180 единиц бронетехники и автомобили Toyota Hilux. Судно прибыло в порт в Ливии в 6:20 утра и встало на разгрузк. После этой поставки военнослужащим ЛНА удалось сбить турецкий БПЛА Çağatay VTOL (Чагатай ВТОЛ) в Тархуне.

Çağatay VTOL имеет размах крыла 4.65 м. Корпус изготовлен из композитного материала. Грузоподъемность 5 кг и двигатель объемом 100 куб. Средний расход топлива составляет 1 литр / час. Время полета - 6 часов. Чагаатай использует электродвигатели при вертикальной посадке и взлете. Таким образом, он не требует взлетно-посадочной полосы или катапульты, и может взлетать с любой ровной площадки достаточных размеров.

Многочисленные потери бандформирований ПНС в технике и живой силе заставили Турцию несколько изменить формат помощи. Под натиском ЛНА нехватка сил местных боевиков и террористов из Идлиба становилась все очевиднее, а помощи инструкторами и БПЛА стало не хватать. Очевидно, что на фронте не хватало квалифицированных специалистов. И тут как нельзя кстати пришлась ЧВК «SADAT».

ЧВК «SADAT» — «личная армия Эрдогана»

SADAT была создана советником турецкого президента Аднаном Танрыверди. В прошлом генерал-лейтенант турецкой армии Аднан Танрыверди и ещё 23 бывших офицера турецкой армии организовали ЧВК по личному распоряжению Эрдогана ещё в 2012 году. Обязательное условие для представителей турецкой ЧВК — разделять и соблюдать религиозные и программные принципы правящей партии Турции - ПСР. Компания напрямую взаимодействует с турецкой разведкой в Сирии, выполняя разного рода «щекотливые» задачи. С продолжающимся урегулированием сирийского конфликта специалисты SADAT могли остаться не у дел, и их решили перебросить в Ливию.

Известно, что SADAT тренировали протурецкую оппозицию в Сирии, и в Ливию отправились в компании старых знакомых. Только если идлибских боевиков размещали перед отправкой на фронт в школах и складских помещениях портовой зоны, то бойцы SADAT получили в свое распоряжение несколько гостиниц. Согласно нашим источникам, группа быстрого реагирования в составе 88 специалистов проживает в Аль Махари Рэдиссон Блу Отель в Триполи, и находится в постоянной боевой готовности для возможной эвакуации Файеза Сарраджа и других связанных с «Братьями-мусульманами» функционеров ПНС. Остальные сотрудники ЧВК «SADAT» размещены в более скромных отелях. Их общее количество составляет 800 человек.

ЧВК, боевики, ССО

Активно действует в Ливии и турецкий спецназ, участвуя в боевых действиях в плотном контакте с идлибскими и местными боевиками. Свидетельством тому служит вооружение, попавшее в руки ЛНА. 40-мм автоматический гранатомет MKEK – 40 mm Otomatik Bombaatar турецкого производства. Согласно нашим источникам, Турция забросила в Ливию ограниченную партию данных гранатометов судном «Гранд Габон» для оснащения сил специальных операций ВС Турции.

Подтвердило участие турецкого спецназа гибель одного из отрядов в конце октября в бронемашине BMC Vuran. Рядом с MRAP были обнаружены части их снаряжения и спецоборудования.

Кроме того, не действующий из-за обстрелов аэропорт «Митига» 18 сентября отправил в Турцию Ан-74ТК-300 с бортовым номером 5А-ССА. Самолетом на лечение в Стамбул были эвакуированы раненые бойцы ССО.

На текущий момент на лечении в Стамбуле, по информации турецкой газеты Cumhuriyet, находится по крайней мере 600 ливийских боевиков. Дружественных Анкаре террористов разместили в трех стамбульских отелях, а лечение они проходят в медицинских учреждениях, связанных с турецкой правящей Партией справедливости и развития. При этом боевики не знают, кто организовал и оплатил лечение, а пообщавшийся с турецким корреспондентом бандит пожаловался на большие потери.

Идлибские боевики, получившие ранения в Ливии, лечатся либо прямо в Триполи, либо, в случае ценности для Анкары, вывозятся в Турцию, где лечатся в Антакье и других городах провинции Хатай.

Ленд-лиз по-турецки

На данный момент ФАН продолжает обрабатывать собранную информацию. Однако по уже приведенным в расследовании фактам можно судить об огромном объеме оказываемой ПНС Турцией помощи. Как до заключения меморандума о военном сотрудничестве, так и после, Анкара массово поставляла в Триполи и Мисурату технику, боевиков, наемников и военнослужащих.

По имеющейся у нас информации, в Ливии на данный момент находится до 800 наемников ЧВК SADAT, около 600 бойцов спецназа и около шести тысяч боевиков из Идлиба. Только с июня «ливийским экспрессом» из Турции на север Африки доставлено более 25 тысяч тонн грузов военного назначений. Это сотни единиц бронетехники, не считая 180 Тойот Хайлюкс, 20 тысяч единиц индивидуального стрелкового вооружения, 5 миллионов патронов от пистолетных до крупных калибров, 200 зенитных установок ЗУ-23-2 и ЗПУ-2, ЗПУ-4, 12 комплексов ПВО HISAR, до 30 ударных БПЛА и около трёх сотен коммерческих БПЛА-квадрокоптеров, используемых для разведки и корректировки артиллерийского огня.

Часть вооружений сложно отследить, поскольку Турция везет их не со своей территории. Так, прямо сейчас из украинского порта Ольвия (бывший Октябрьск), специально оборудованного для погрузки техники и боеприпасов в Ливию направляется судно Maraki K под молдавским флагом. Согласно Marinetraffic, расчётное время прибытия – 25 декабря.

Баснословные суммы

Само собой, одна только логистика стоит огромных денег. Как минимум часть из них идет из государственного бюджета Ливии. Ещё 27 ноября в сети появились документы за подписью главы МВД ПНС Фатхи Башаги, свидетельствующие об огромных суммах в Евро, переведенных на счет турецкой оборонной компании SSTEK. 55% акций SSTEK владеет турецкий оружейный гигант BMC, производящий в том числе уже известные Kipri. Суммарный портфель «заказов» с мая по ноябрь составляет 570 442 825€. И это только с официальным поставщиком. Весь объём помощи превышает миллиард Евро по самым скромным прикидкам.

161,118,200.00€ в 13/05/2019

70,438,940.00€ в 02/06/2019

169,885,685.20€ в 15/07/2019

169,000,000.00€ в 03/11/2019

В перечень доставленной техники и вооружений входят далеко не только стрелковое оружие и БПЛА. В противостоянии с регулярной армией, ЛНА, террористы ПНС несут потери от действий авиации. Поэтому Анкарой были поставлены зенитные системы. 9 декабря в протурецких источниках появилась информация о том, что 9 самолетов в Ливии были сбиты с помощью турецкой системы ПВО HİSAR.

Султан? Султан!

Зачем все это нужно Эрдогану? Основным финансовым выгодополучателем является семья Эрдогана - младшая дочь президента Турции в 2016 году вышла замуж за технического директора крупной оборонной компании Сельджука Байрактара. Семья мужа младшей дочери владеет предприятием «Baykar Makina», производящим БПЛА Bayraktar.

Кроме того, на фоне утихания конфликта в Сирии Турции нужен новый конфликт. В Ливии Эрдоган решает сразу несколько проблем – новый «внешний враг» в лице Хафтара и его союзников и возможность утилизировать ставших обузой сирийских боевиков. Само собой, что и политические амбиции Реджепа Тайипа Эрдогана позволяют активно вступать в пока ещё политическую конфронтацию с Францией, ОАЭ и Египтом, используя это как возможный трамплин для выхода Турции на первое место в Исламском мире.

Для этого Эрдоган готов пойти на крайние меры. Более того, обсуждается вопрос участия турецкого флота в обстреле столицы в случае угрозы взятия Хафтаром под контроль Триполи, так как береговая охрана ПНС не в состоянии это сделать, и роль «последнего довода королей» может сыграть только ВМС Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.