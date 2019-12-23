Эксперты назвали самые закредитованные регионы РФ

Москва, 23 декабря. Самым закредитованным субъектом Российской Федерации является Калмыкия, по объемам долга в среднем на одного человека лидируют северные регионы, меньше всего займов берут на юге страны, сообщается в результатах исследования.

Специалисты подчеркивают, что потребительское кредитование на фоне снижения процентных ставок продемонстрировало резкий рост за последние три года. В 2017 и 2018 годах росло залоговое кредитование (ипотека и кредиты на авто), то в текущем году выросло именно беззалоговое кредитование.

Отмечается, что стремительный рост потребительских кредитов на фоне умеренного роста зарплаты приводит росту долговой нагрузки жителей РФ. Объем кредитов за последний год вырос более чем на 19%, а номинальная зарплата всего на 8,9%.

По данным экспертов, суммарный долг на одного экономически активного жителя России за последние 12 месяцев увеличился еще на 37 тысяч, до 227 тысяч рублей. Отсюда выходит, что средняя закредитованность населения (отношение долга к годовой зарплате) растет довольно быстро — с 44,9% в 2018 году до 47,1% на данный момент. При этом долговая нагрузка россиян в разных регионах страны неоднородна, отношение меняется в диапазоне от 9,9% до 86,2%.

Расчет уровня закредитованности в регионах базируется на данных Центробанка РФ (объем кредитов) и Росстата (зарплата и количество экономически активных граждан). Расчет проходил по данным с ноября 2018 по 1 октября 2019. Также расчет учитывал выплаты подоходного налога.

В числе регионов с наименьшим уровнем закредитованности — Северо-Кавказский и Южный федеральный округ. На первой строчке идет Ингушетия, где закредитованность равна 9,9%. За ней идут Крым (13,9%) и Севастополь (15,9%). В пятерку вошли Дагестан и Чечня, 17,9% и 18,7% соответственно.

В то же время, регионом с самым высоким уровнем закредитованности стала Калмыкия, уровень долговой нагрузки в республике составляет 86,2%. На предпоследнем месте Тува — 76%. В тройке аутсайдеров также находится Курганская область — 73%.

По абсолютному уровню объема кредитов на одного экономически активного жителя России лидируют северные регионы. Первый — Ямало-Ненецкий автономный округ с объемом задолженности 478 тысяч рублей. На второй строчке Ханты-Мансийский автономный округ (445 тысяч рублей), третьей — Якутия (389 тыс. руб.) и четвертой — Ненецкий автономный округ (359 тыс. руб.).

Столица России занимает 15 место по объему долга на одного человека — 273 тысячи рублей.

Минимальный уровень задолженности на одного гражданина выявлен у южных регионов: Ингушетия (28 тыс. руб.), Крым (46 тыс. руб.), Дагестан (49 тыс. руб.).

Как подчеркивают эксперты, задолженность выросла во всех регионах, в среднем на 19,4%.

Банк России с конца 2018 года применяет меры по сдерживанию темпов прироста долгов. Главное нововведение — ограничение предельной долговой нагрузки (ПДН), действующее с октября 2019 года.

Согласно прогнозам экспертов, в 2020 году темпы розничного кредитования замедлятся (до 15%), но все равно будут опережать динамику роста зарплат (5-8%.).