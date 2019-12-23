Концертный директор Бочкаревой высказался о ее скандале с наркотиками

Москва, 23 декабря. Концертный директор Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с Натальей Бочкаревой, которая попала в скандал с наркотиками.

В конце сентября 2019 года в СМИ начали появляться сообщения о том, что Бочкареву, сыгравшую Дашу Букину в ситкоме «Счастливы вместе» задержали с пакетиком кокаина. Однако актриса опровергала все слухи. Однако вскоре было опубликовано видео задержания женщины, очень похожей на Наталью Бочкареву, которая стоит в наручниках и признается, в том, что у нее при себе есть наркотики. Актриса была лишена водительских прав и оштрафована на 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование.

Как говорит концертный директор Сергей Лаврова, он был крайне удивлен, когда узнал об инциденте с известной актрисой.

«Что я могу сказать — в тихом омуте черти водятся. Бочкарева в период нашего с ней сотрудничества никогда не была замечена с наркотиками и алкоголем. Она вообще не пила, максимум бокал красного вина», — рассказывает продюсер,

Он подчеркнул, что на самом деле в отечественном шоу-бизнесе «многие артисты принимали и принимают, балуются всеми этими делами».

Осенью Наталья Бочкарева жаловалась на травлю в Сети из ситуации с ее задержанием. По ее словам, на нее вылилось очень много ненависти. Она подчеркивает, что не обязана ни перед кем оправдываться, сообщает «Газета.ру».

«Почему, если ты публичный человек, то, значит, обязательно должен рассказывать о каждом своем шаге на весь мир?» — возмущалась актриса.

Также она сказала, что у нее есть семья и дети, и она против вмешательства прессы в личную жизнь. Также она заявила, что не позволит называть себя «наркоманкой».

Ранее в Симоновском суде Москвы сообщили, что уголовное дело по 228 статье УК РФ против Натальи Бочкаревой, обвиняемой в незаконном хранении наркотических средств, было передано в суд. Как известно, актрисе теперь может грозить до трех лет лишения свободы.