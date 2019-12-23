Финалистка «Битвы экстрасенсов» рассказала, как чуть не потеряла сына

Москва, 23 декабря. Финалистка шестнадцатого сезона шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова недавно едва не потеряла сына. Ребенок болен сахарным диабетом, и впал в кому, во время общения с матерью по видеосвязи. Подробности страшного события экстрасенс раскрыла у себя на странице в Instagram.

«Вчера мои мир рухнул за одну секунду… Чуть не погиб мой мальчик, мой сладкий Егор. Самое страшное, что я видела в своей жизни — это когда он упал без сознания во время видео звонка… Его лохматая голова застыла в кадре и… Даже не могу писать дальше…», — сообщила страшные подробности ясновидящая.

Ситуацию усугубляло и то, что сама Николь Кузнецова в это время находилась очень далеко от дома. Но к счастью с мальчиком находился его друг, который не растерялся и сумел оказать Егору первую помощь. По словам Кузнецовой, именно своевременная помощь товарища сына, позволила сохранить жизнь ребенку. Сейчас здоровью сына экстрасенса ничего не угрожает, о том, что с ним произошло, ребенок даже не может вспомнить.

«Я хотела сказать, чтобы вы берегли своих детей, возможно были еще более бдительны… Человеческая жизнь очень хрупкая…», — призывает быть чуткими с детьми Николь Кузнецова.

У самой ясновидящей также имеются серьезные проблемы со здоровьем. Недавно она призналась, что перенесла уже почти триста операций на горле. Ей делают их регулярно каждые три-четыре месяца еще с детства, иначе она не сможет дышать. Проблемы со здоровьем Николь Кузнецова называет расплатой за свои сверхъестественные способности.