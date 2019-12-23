Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Финалистка «Битвы экстрасенсов» рассказала, как чуть не потеряла сына

31
0 Оставить комментарий

Финалистка «Битвы экстрасенсов» рассказала, как чуть не потеряла сына

Москва, 23 декабря. Финалистка шестнадцатого сезона шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова недавно едва не потеряла сына. Ребенок болен сахарным диабетом, и впал в кому, во время общения с матерью по видеосвязи. Подробности страшного события экстрасенс раскрыла у себя на странице в Instagram.

«Вчера мои мир рухнул за одну секунду… Чуть не погиб мой мальчик, мой сладкий Егор. Самое страшное, что я видела в своей жизни — это когда он упал без сознания во время видео звонка… Его лохматая голова застыла в кадре и… Даже не могу писать дальше…», — сообщила страшные подробности ясновидящая.

Ситуацию усугубляло и то, что сама Николь Кузнецова в это время находилась очень далеко от дома. Но к счастью с мальчиком находился его друг, который не растерялся и сумел оказать Егору первую помощь. По словам Кузнецовой, именно своевременная помощь товарища сына, позволила сохранить жизнь ребенку. Сейчас здоровью сына экстрасенса ничего не угрожает, о том, что с ним произошло, ребенок даже не может вспомнить.

«Я хотела сказать, чтобы вы берегли своих детей, возможно были еще более бдительны… Человеческая жизнь очень хрупкая…», — призывает быть чуткими с детьми Николь Кузнецова.

У самой ясновидящей также имеются серьезные проблемы со здоровьем. Недавно она призналась, что перенесла уже почти триста операций на горле. Ей делают их регулярно каждые три-четыре месяца еще с детства, иначе она не сможет дышать. Проблемы со здоровьем Николь Кузнецова называет расплатой за свои сверхъестественные способности.

Источник: 5 канал
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров