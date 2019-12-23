Компания Allseas отвела все суда из зоны строительства «Северного потока – 2»

Москва, 23 декабря. Швейцарская компания Allseas, которая укладывала трубы для газопровода «Северный поток – 2», и после одобрения американских санкций приостановившая работу, отвела из области строительства в Балтийском море все свои суда. Об этом решении сообщает пресс-служба компании.

В компании отмечают, что группа судов, которая была задействована при строительстве, будет «расформирована».

Сообщается, что представители швейцарской компании отказываются давать комментарии по поводу того, на какой срок может затянуться реализация «Северного потока – 2».

Ранее Сенат Конгресса одобрил законопроект об оборонном бюджете на следующий год, в котором предусмотрены санкции в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», а также компаний, вовлеченных в строительство трубопровода. 20 декабря законопроект подписал американский президент Дональд Трамп, и документ вступил в действие. 21 декабря компания Allseas была вынуждена объявить о приостановке работ.

«Газета.ру» писала, что представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что правительство его страны критически относится к экстерриториальным санкциям. Он сказал, что Швейцария не может помешать США, и что заинтересованные компании будут сами принимать решение, как реагировать на рестрикции со стороны Вашингтона.