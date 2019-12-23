Опрос показал, что 55% американцев уверены во вмешательстве Украины в выборы в США

Цюрих, 23 декабря. Более половины жителей Америки считает, что в выборы президента США в 2016 году вмешались не россияне, а украинцы, пишет швейцарское издание Neuе Zürcher Zeitung. Как подчеркивает автор статьи, несмотря на то, что с первого взгляда такая версия кажется «абсурдной», она все еще актуальна. Журналист предполагает, что это может быть связано с личной одержимостью Дональда Трампа Украиной.

Согласно итогам опросов, 55% американцев уверены в том, что в президентские выборы в США вмешалась не Москва, а Киев. Среди сторонников республиканцев менее трети людей верит в то, что на избрание Трампа повлияло чье-то влияние. Как подчеркивает автор, жители США видят украинский след в истории даже несмотря на то, что американские спецслужбы, спецпрокурор Роберт Мюллер и даже Сенат пришли к мнению, что Москва производила манипуляции в социальных сетях и хакерские атаки с целью не допустить победы Хиллари Клинтон.

Украину «втянуло в водоворот теорий заговора и политических интриг» пишет швейцарский журналист. История началась в 2016 году, когда появилась информация, что бывший руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт получал миллионы долларов «из черной кассы» от украинского олигархата во время правления Януковича на Украине и избегал налогов. В итоге Манафорт отбывает срок за решеткой, и в свою защиту утверждает, что стал жертвой дискредитирующей кампании со стороны украинских олигархов, подчеркивая, что целью был не он, а сам Дональд Трамп. По словам Манафорта, олигархи хотели сорвать предвыборную кампанию Трампа.

Автор статьи пишет, что Трамп охотно перенял эту версию и дополнил. По утверждению американского президента, демократы сами инсценировали взлом своих серверов, чтобы выставить его марионеткой Кремля. Связь с Украиной заключается в том, что расследование вела компания Crowd-Strike, где совладельцем был гражданин Украины.

Автор считает, что это «абсурдная история», однако Трампу ее было достаточно, чтобы увести от себя подозрения. Как утверждает автор, эта версия продолжает жить даже после публикации отчета Мюллера.

В материал отмечается, что в своей «одержимости» Украиной Трамп переключился на новый объект — сына вице-президента США и главного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байдена. Сын его оппонента входил в совет директоров украинского газового концерна, который мог быть запутан в коррупционных схемах. Трамп хотел использовать эту подробность в своей предстоящей избирательной кампании против Байдена. Это и стало источником из которого вытекает текущий процесс импичмента действующего президента США.

И как констатирует швейцарский журналист, пока американцы заняты спорами о том, можно ли трактовать действия Трампа, как «злоупотребление властью», в Кремле все радуются, потому что все подозрения перешли на Киев.