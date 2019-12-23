Роберт Де Ниро выразил желание публично унизить Трампа

Нью-Йорк, 23 декабря. Голливудский актер Роберт Де Ниро поведал о своем тайном желании публично унизить президента США Дональда Трампа. 76-летний Де Ниро признается, что хотел бы отвесить действующему американскому лидеру мощную пощечину «мешком дерьма», и чтобы это увидел весь мир.

В беседе с режиссером Майклом Муром известный актер заявил, что очень хочет отвесить Дональду Трампу мощную пощечину «мешком дерьма», и чтобы весь мир был очевидцем этого события.

«Я хотел бы увидеть, как он получает мешком дерьма по лицу. Я хотел бы ударить его им прямо по лицу. И чтобы эти кадры обошли весь мир. Это бы его максимально унизило. Ведь его необходимо унижать. Все его политические оппоненты должны это делать», — выражает свою неприязнь к Трампу именитый актер.

Как заявляет Роберт Де Ниро, политические оппоненты действующего президента Америки должны «ставить его на место».

«Потому что люди должны это видеть. Должны видеть его униженным», — говорит знаменитость.

Как подчеркивают американские СМИ, Роберт Де Ниро поддерживает Демократическую партию США и является ярым противником Дональда Трампа.

Как сообщает «Газета.ру», осенью, перед премьерой фильма «Ирландец», где Де Ниро сыграл главную роль, актер выразил поддержку импичменту Трампа.

«Я надеюсь, что ему объявят импичмент, этого необходимо добиваться», — заявил голливудский актер.

Де Ниро также отмечал, что у Дональда Трампа нет представлений об этике и морали, сказал, что он аморален, а также, что собранная президентом команда — «нехорошие» люди.

Роберт Де Ниро известен по своим ролям в фильмах «Крестный отец», «Таксист», «Нью-Йорк, Нью-Йорк», а также «Охотник на оленей».