Берлин, 23 декабря. Власти Германии до последнего момента пытались избежать санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Отмечается, что за несколько часов до подписания военного бюджета Дональдом Трампом МИД ФРГ отправил Белому дому послание, в котором обосновывал экономическую нецелесообразность ограничительных мер. Берлин также указывал на достигнутые между Москвой и Киевом договоренности по транзиту газа.

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ назвало американские санкции против «Северного потока — 2» вмешательством во внутренние дела суверенных европейских государств.

«Они (санкции – прим. ФАН) затрагивают германские и европейские компании и представляют собой вмешательство в наши внутренние дела», — отмечается в заявлении немецкого внешнеполитического ведомства.

Вице-премьер министр России Дмитрий Козак анонсировал переговоры между Вашингтоном и Брюсселем в связи с американскими санкциями против «Северного потока — 2».

«Сегодня состоятся консультации между минфином США и нашими европейскими партнерами, чтобы получить разъяснения, что означают эти санкции. Они сформулированы недостаточно четко. Они не понимают, европейцы, прежде всего, что это означает», — цитирует Газета.ru.

Санкции Вашингтона прокомментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подвергла действия американской стороны резкой критике. США выступают против строительства «Северного потока — 2», стремясь продвинуть на европейском рынке свой более дорогой сжиженный природный газ.