В Балтфлоте заявили об увеличении числа полетов самолетов НАТО у границ РФ

Москва, 23 декабря. Интенсивность полетов у границ Российской Федерации разведывательной авиации НАТО в 2019 году увеличилась более чем на треть, а боевых самолетов — вдвое, заявил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов

«Выросло число полетов самолетов-разведчиков различных классов вдоль наших морских и сухопутных границ — с 578 в прошлом году до более чем 800 в текущем. Аналогичный показатель активности боевых самолетов вырос за тот же период вдвое — счет идет уже на пятую сотню», — поделился подробностями командующий Балтфлотом.

По словам Александра Носатова, активность НАТО вынуждает летчиков морской авиации Балтфлота несколько раз в день подниматься в воздух. Также адмирал подчеркнул, что НАТО провело почти 300 военных учений различных уровней у границ РФ. Как утверждает Носатов, любая военная деятельность Североатлантического альянса отслеживается Балтийским флотом.