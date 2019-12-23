Минное поле нашли на дне Финского залива перед погружением Путина

Москва, 23 декабря. Немецкое минное поле времен Великой Отечественной войны было обнаружено и обезврежено при помощи роботов военными моряками Балтийского флота перед визитом президента РФ Владимира Путина на остров Гогланд летом 2019 года, заявил командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов.

«Прошлым летом под эгидой Русского географического общества (РГО) состоялась экспедиция на остров Гогланд, участие в которой принимали президент и министр обороны РФ. Однако не все знают, что в подготовке и обеспечении этой экспедиции были задействованы ресурсы Балтийского флота», — говорит адмирал Носатов.

По его словам, следует отметить действия по очистке острова и прилегающего дна от немецких мин времен ВОВ.

«Особо следует отметить работу по очистке территории острова и прилегающего дна от мин. На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен ВОВ, а на морском дне экипаж тральщика «Александр Обухов» обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин, которые с помощью роботизированной подводной техники были уничтожены на месте», — сообщает командующий Балтийским флотом.

В июле 2019 года во время визита на остров Гогланд президент Владимир Путин осмотрел коллекцию предметов, которые были подняты археологами с корабля, затонувшего в XIX веке рядом с островом. Также президент совершил погружение в батискафе на дно Балтийского моря к затонувшей в 1942 году подлодке Щ-308 «Семга».

Владимир Путин до этого уже посещал Гогланд в июле 2013 года. Тогда президент ознакомился с проектами, которые реализуются в водах Балтики в рамках программы глубоководных исследований РГО, посетил студентов в полевом археологическом лагере и встретился с участниками экспедиции «Гогланд-2013».