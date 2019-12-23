Россия создаст беспилотный стратегический бомбардировщик

Москва, 23 декабря. Россия планирует создать беспилотный стратегический бомбардировщик шестого поколения до 2040 года. Такое заявление сделал командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Он отметил, что дальнейшее развитие отечественной авиации будет осуществляется не только за счет модернизации бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ с продлением срока их эксплуатации. Еще одним приоритетным направлением станет создание перспективного авиационного комплекса дальней авиации.

«Новый самолет будет дозвуковым», — уточнил Кобылаш.

Ранее стало известно, что российский бомбардировщик Ту-160 без особого труда ушел от погони, устроенной американскими F-35. По данным китайского издания Sina, американские самолеты намеревались сопроводить российское воздушное судно в небе над Японским морем. Однако Ту-160 легко оторвался от преследователей. Эксперт назвал эту ситуацию позорной для американцев.

«Вы кому-нибудь из профессионалов расскажите, что истребители не догнали тяжеленный бомбардировщик», — сказал специалист.

Кроме того, сообщалось, что National Interest высоко оценил российский бомбардировщик ПАК ДА, назвав его «фундаментально новым». RT отмечает, что Новейший российский истребитель МиГ-35 способен бросить вызов F-35 ВВС Соединенных Штатов Америки.