ПВО Сирии отражают ракетную атаку со стороны Голан

Дамаск, 23 декабря. ПВО Сирии отражают ракетные удары по воздушным целям, расположенным на подступах к столичному Дамаску. Об этом сообщает SANA.

По предварительным данным, ракетные удары наносятся со стороны Голанских высот в провинции Эль-Кунейтра. Этот район находится под израильской оккупацией.

«Сирийские зенитчики поразили одну из воздушных целей в небе над районом Акраба в окрестностях столицы», — отмечает SANA.

Ранее стало известно о возможном признании Вашингтоном Голанских высот территорией Израиля. Соответствующую инициативу выдвинул глава США Дональд Трамп. Об этом писала Газета.ru.

Россия выступил категорически против такого развития событий. В Москве напомнили, что Голаны являются частью Сирии и фактически контролируются Израилем в силу оккупации. Российские дипломаты подчеркнули, что действия США не только противоречат нормам международного права, но и могут пошатнуть баланс на Ближнем Востоке.