Кабмин ФРГ твердо убежден, что санкции США не скажутся на «Северном потоке – 2»

Берлин, 23 декабря. Немецкое правительство «твердо рассчитывает» на то, что несмотря на санкции проект «Северный поток – 2» будет доведен до конца, сообщает ТАСС со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

«Позиция правительства по отношению к этому проекту не изменилась», — подчеркивают в немецком СМИ.

Ранее Сенат Конгресса США принял законопроект об оборонном бюджете США на следующий год, в котором прописаны санкции по отношению к российским газопроводам «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». 20 декабря документ подписал американский президент Дональд Трамп, и законопроект вступил в силу. На фоне новостей из Вашингтона, швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой труб для газопровода «Северный поток – 2» объявила о приостановке работы.

Проект «Северный поток – 2» предполагает постройку двух нитей газопровода от российского побережья Балтийского моря, до территории Германии. На данный момент строительство газопровода уже завершено более чем на 80%. Партнерами «Газпрома» в реализации проекта выступают немецкие компании Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell, которые финансируют 50% проекта.

Как сообщала «Газета.ру», американские санкции в отношении «Северного потока – 2» раскритиковал глава МИД Германии Хайко Маас, а также другие страны, которые входят в Европейский союз.