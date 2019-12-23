Эксперты назвали самые востребованные профессии в России

Москва, 23 декабря. Самой востребованной в России профессией стали продавцы-кассиры. К такому заключению пришли специалисты Всероссийский научно-исследовательский институт труда. В ходе исследования были опрошены представители более 20 тысяч российских предприятий.

В тройку лидеров также вошли педагоги, работающие в сфере профессионального обучения и образования, а также повара. В десятке лидеров оказались юристы, социальные работники, специалисты по закупкам, медсестры и педагоги дополнительного образования.

Авторы исследования отмечают, что их выводы не вполне совпадают с данными министерства труда РФ. ВНИИ утверждают, что использовали более широкий спектр показателей.

Ранее эксперты назвали уровень зарплат российских граждан в различных регионах страны. Отмечается, что в целом по России среднемесячная номинальная зарплата в первом увеличилась на 7,1% и составила 46,2 тысячи рублей. Лидерами рейтинга оказались Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский, а также Ямало-Ненецкий автономные округа. Об этом писала Газета.ru.

Также сообщалось о том, какие категории работников могут надеяться на повышение доходов в 2020 году. Как выяснилось, увеличение зарплаты ожидает не только работников IT-сектора, но и представителей более массовых профессий. В их числе кассиры, строители и другие. К такому заключению пришли специалисты портала по подбору персонала «Работа.ру».