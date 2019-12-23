Более 600 пассажиров проедут в первом поезде по Крымскому мосту

Симферополь, 23 декабря. В инфоцентре «Крымский мост» сообщили, что поезд №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который в среду первым пройдет по Крымскому мосту, перевезет более 600 пассажиров.

В понедельник, 23 декабря поезд отправится из Санкт-Петербурга. 43,5 часа будет приходится на общее время в пути. Из Москвы в Симферополь поезд отправится 24 декабря. Время в пути составит 33 часа.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 23 декабря примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Эта переправа является самой длинной в России: протяженность моста составляет 19 километров.